Familia Apreutese a preluat Genetic Lab printr-o majorare de capital de 500.000 de euro

Sursă: © Luchschen | Dreamstime.com

Familia arădeană Simion și Loredana Apreutese, proprietara transportatorului de mărfuri International Alexander, a preluat majoritar Genetic Lab - laborator privat de diagnostic genetic din București, fondat în urmă cu 25 de ani de către dr. Lorand Savu. 

Preluarea s-a făcut printr-o majorare de capital de 500.000 de euro, efectuată de Genexis Holding, care a primit astfel 60% din capitalul social al Genetic Lab, informează Profit.ro

Genexis este controlată de soții Apreutese (70%) și Bogdan Speteanu (30%), co-fondator al platformei de mobilitate Moov Leasing și fost CEO BCR Leasing. 

Genetic Lab este primul laborator privat de diagnostic genetic din România, deschis la începutul anilor 2000. De-a lungul timpului, în infrastructura sa au fost investiți peste 1 milion de euro, ceea ce a permis diversificarea gamei de teste efectuate, la peste 200.

Genetic Lab a raportat pe 2024 o pierdere de 1,43 milioane lei (280.000 euro), în creștere cu 60% față de anul anterior. 

Portofoliu diversificat pentru Apreutese

De partea cealaltă, holdingul International Alexander a fost înființat în 2003, iar în ultimii ani și-a diversificat activitățile. 

În 2021, a cumpărat subsidiarele din România și Cehia ale producătorului german de componente auto Brandl Industries și transportatorul de marfă Vio Transgrup.

În 2022 s-a lansat în comerțul electronic cu platforma Explorado, iar în 2023 a cumpărat 25% din platforma românească de mobilitate Moov Leasing. Tot atunci a preluat jumătate din cea mai mare agenție de concerte și stand-up comedy din România, Headline Management Agency.

La finalul lui 2024, a înființat platforma ANSI Real Estate Holding, iar recent și- arătat interesul pentru investiții rezidențiale. 

Simion Apreutese și-a manifestat interesul și pentru preluarea totală sau parțială a unor echipe de fotbal (UTA Arad, FCSB, Steaua, Dinamo) și deține un site de sport. De altfel, a fost asociat cu fotbalistul Ilie Dumitrescu, împreună cu care a ridicat un apart-hotel în Băneasa.

Apreutese a mai investit milioane de euro în afacerea Nordis, pe care i-a cerut înapoi după ce firma de imobiliare a intrat în impas.
 



 

