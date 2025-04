Un startup de AI lansat anul trecut, de un programator de origine rusă, a ajuns acum să valoreze 32 miliarde dolari

Ilya Sutskever, IT-ist de origine rusă, a plecat anul trecut de la „părintele” ChatGPT, OpenAI, a fondat startup-ul Safe SuperIntelligence, iar acum acesta ar valora 32 miliarde dolari, în urma unei noi runde de finanțare, potrivit TechCrunch.

Safe SuperIntelligence (SSI) ar fi strâns încă 2 miliarde dolari finanțare, conform Financial Times. Runda ar fi fost condusă de către compania de investiții Greenoaks, care are în portofoliu, printre alții, și Databricks, care are și doi cofondatori români, Canva, Robinhood și Wiz, startup-ul cumpărat recent de Google.

Startup-ul, lansat în iunie anul trecut, a strâns deja 1 miliard de dolari de la mari fonduri de capital de risc din SUA, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro, dar informații despre o rundă suplimentară de finanțare au existat în spațiul public.

Despre Sutskever și Safe SuperIntelligence

Ilya Sutskever, co-fondator și fost Chief Scientist al OpenAI, anunța la mijlocul lunii mai 2024 că pleacă din companie „după aproape 10 ani” și sugera, printr-o postare pe X, că îl așteaptă un nou proiect, fără a preciza atunci despre ce este vorba.

În iunie 2024, acesta a anunțat lansarea startup-ului Safe SuperIntelligence și echipa de fondatori, din care mai fac parte și Daniel Levy, fost inginer la OpenAI, dar și Daniel Gross, fost partener Y Combinator, accelerator american de afaceri. Startup-ul are sedii în Silicon Valley, la Palo Alto, și în Israel, la Tel Aviv. Compania își propune să dezvolte tehnologii de inteligență artificială sigure.

Antreprenorul și cercetătorul în IA are 38 de ani, s-a născut la Nijni Novgorod, în Rusia, dar la vârsta de 5 ani a plecat în Israel, unde a rămas până când a împlinit 15 ani. După terminarea studiilor în Israel, s-a mutat în Canada împreună cu familia sa, studiind la Universitatea din Toronto.

În 2015, a fondat, alături de mai mulți cercetători, dar și de Sam Altman și Elon Musk, laboratorul de IA OpenAI, care a lansat ChatGPT, chatbot-ul folosit și în România, în anul 2022.

Sutskever este unul dintre cei care au susținut ca Altman să fie demis din funcția de CEO al OpenAI în noiembrie 2023. Ulterior, el și-a reconsiderat decizia.