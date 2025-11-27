Salariul minim 2026: Coaliția de guvernare va discuta în decembrie 2025 inclusiv suma fără taxe (ministru)

Coaliția de guvernare va discuta în ședință, care posibil va avea loc în a doua săptămână a lunii decembrie 2025, orice analiză privind nivelul salariului minim pe anul 2026, inclusiv dacă va crește suma scutită de taxe din cadrul remunerației minime brute, a declarat, joi, ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare (PNL).

Într-o conferință de presă, Nazare s-a exprimat personal pentru înghețarea salariului minim la nivelul actual, de 4.050 de lei în 2026.

„În privința salariului minim, știu că această discuție va avea loc în coaliție în cel mai scurt timp. Deci până în momentul când vom avea un diagnostic din partea coaliției, pozițiile pe care le-am exprimat anterior mi le mențin, nu au survenit schimbări, deci așteptăm o decizie a coaliției privind salariul minim.

(...) Poziția mea în privința salariului minim o cunoașteți, m-am referit la competitivitatea multor companii din România, care mi-au spus acest lucru, că în acest moment, cu resursele pe care le au nu-și mai permit o creștere suplimentară a salariului minim. Aceasta este opinia companiilor românești și străine care m-au abordat și trebuie să ținem cont și de companii, cum trebuie să ținem cont și de nevoile românilor, care reclamă faptul că și-ar dori salarii mai mari. Unele companii își permit să crească salariile în anumite cazuri, pentru că poate anumite industrii sunt mai puțin afectate, merg mai bine” - a spus ministrul de Finanțe.

Întrebat dacă va crește de la 300 de lei la 500 de lei suma din salariul minim brut pentru care nu se aplică taxe, așa cum solicitaseră unii antreprenori, ministrul Finanțelor a spus că orice analiză se va discuta în coaliția de guvernare.

„Va face parte… Nu. Orice analiză legată de salariul minim va fi preluată în discuția din coaliție, care posibil va avea loc în a doua săptămână din decembrie” - a spus Alexandru Nazare. .

---

Citește și:

Comisarul european Mînzatu, întrebată de o înghețare a salariului minim: „Nu începem procedură de infringement” împotriva României