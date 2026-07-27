Databricks, Nvidia, Microsoft și alte companii IT formează o nouă alianță pentru securitatea în inteligență artificială

Nvidia, Microsoft, Cloudflare, Adobe, Databricks și alte firme IT globale au fondat o nouă alianță pentru a construi și împărtăși instrumente deschise care promovează utilizarea responsabilă și încrederea în AI.

„Open Secure AI Alliance” a luat naștere ca urmare a atacului cibernetic suferit de Hugging Face, care a fost atacat de un agent OpenAI și a încercat să se apere cu ajutorul modelului chinezesc GLM 5.2.

„Acest incident a arătat un adevăr practic: atunci când apărătorii nu pot inspecta, adapta și rula AI avansată pe propria infrastructură, capacitatea lor de a răspunde este limitată exact în momentul în care viteza contează cel mai mult. Companiile și țările au nevoie de instrumente și tehnici defensive de frontieră deschisă, astfel încât industriile critice să poată construi sisteme de securitate într-un ecosistem multi-vendor și să evite punctele unice de defecțiune”, a scris Nvidia pe site-ul oficial.

Alianța are scopul de a dezvolta și distribui sisteme open source și misiunea de a se asigura că apărătorii de pretutindeni pot avea încredere în tehnologie și pot modifica modelele cu sursă deschisă.

Din alianță fac parte, pe lângă giganți ca Nvidia, Adobe, Cloudflare, CrowdStrike, Dell, HPE, IBM, Microsoft și SpaceXAI, și startup-ul Thinking Machines Lab fondat de Mira Murati (ex-OpenAI) și Databricks, compania care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru baze de date și care are și 2 co-fondatori români, recent evaluată la 188 miliarde dolari.

Din alianță lipsesc, totuși, OpenAI, Google și Anthropic, notează The Verge.

Companiile pot aplica pentru a face parte din alianță sau pentru a primi mai multe informații printr-un formular.