VIDEO Demonstrație ratată: Robotul germano-american care „a murit subit” pe scenă

Un robot făcut de startup-ul german Neura Robotics, în colaborare cu americanii de la Qualcomm, a căzut în timpul unei demonstrații live.

Într-un videoclip postat pe Reddit, TikTok, LinkedIn și alte rețele sociale, un robot alimentat de noul procesor Qualcomm Dragonwing IQ10 a făcut câțiva pași pentru a livra un dispozitiv prezentatorului de pe scenă, ca mai apoi să cadă la câteva secunde după ce s-a întors către persoanele prezente la eveniment.

Incidentul ar fi avut loc la Computex 2026, conform Santa Monica Observer.

Înainte ca prezentatorul să-și termine discursul, robotul s-a prăbușit, iar acesta a fost acoperit cu o pânză și luat de pe scenă de patru oameni.

Procesorul Qualcomm este construit să ofere până la 700 TOPS de performanță AI, să suporte senzori multimodali și să ofere control determinist pentru roboți industriali, mobili autonomi și umanoizi, susține compania într-un comunicat.

Acesta a fost prezentat la Computex, conform aceleiași surse, alături de o serie de parteneri, printre care și Neura Robotics, startup german despre care s-a mai scris pe site. Colaborarea dintre cele două companii a fost făcută publică în luna martie a acestui an.

Startup-ul a luat și o finanțare de 1,4 miliarde dolari într-o rundă de investiţii la care au participat giganţi tehnologici americani ca Nvidia, Amazon, Qualcomm şi Tether, grupurile industriale europene Bosch și Schaeffler și Banca Europeană de Investiţii.

Compania înființată în anul 2019 dezvoltă roboţi umanoizi şi sisteme robotice autonome destinate utilizării în industrie, logistică, servicii şi mediul casnic.

Această întâmplare seamănă cu prezentarea din noiembrie 2025 a robotului AIdol, primul umanoid fabricat în Rusia care funcționa cu inteligență artificială, care a căzut la doar 15 secunde după ce a intrat pe scenă, iar personalul evenimentului l-a acoperit cu o pânză neagră și l-a luat de pe scenă, întrerupând evenimentul.

În cazul startup-ului rusesc, fondatorul Vladimir Vitukhin a spus că problema a fost cauzată de anumite probleme de calibrare cauzate probabil de sensibilitatea excesivă a camerelor stereo ale robotului la condițiile de iluminare din sală.

Diferența dintre cele două firme constă în nivelul de dezvoltare tehnologică: majoritatea componentelor AIdol au fost fabricate în Rusia, care se confruntă cu sancțiuni din partea țărilor occidentale din cauza invaziei Ucrainei, ceea ce a restricționat accesul țării la electronice avansate, semiconductoare și tehnologii necesare pentru dezvoltare.