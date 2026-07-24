TikTok riscă o amendă de până la 6% din cifra de afaceri globală. Comisia Europeană acuză platforma că nu protejează suficient conturile minorilor

Comisia Europeană a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok a încălcat Regulamentul privind serviciile digitale - Digital Services Act (DSA) - deoarece setările conturilor utilizate de minori nu asigură un nivel suficient de ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate.

Dacă încălcarea va fi confirmată la finalul investigației, platforma riscă o amendă care poate ajunge până la 6% din cifra sa de afaceri anuală globală, potrivit unui anunț publicat vineri, 24 iulie 2026, de Comisia Europeană.

Conturile minorilor pot fi vizibile inclusiv în afara TikTok

Comisia susține că minorii își pot seta conturile TikTok ca fiind publice, ceea ce permite oricărui utilizator să le vadă conținutul, inclusiv persoanelor care nu au un cont pe platformă.

În cazul utilizatorilor cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani, conținutul publicat poate fi recomandat altor persoane prin fluxul „For You”.

Executivul european avertizează că această expunere poate genera contacte nedorite, hărțuire cibernetică sau alte forme de comportament abuziv. Totodată, imaginile și informațiile publicate de minori pot rămâne disponibile online și îi pot afecta inclusiv după ce ajung la vârsta adultă.

Problemele identificate nu dispar complet nici atunci când minorii aleg conturi private. Potrivit Comisiei, aceste conturi pot fi descoperite prin listele de persoane urmărite și de urmăritori ale altor utilizatori, iar fotografiile de profil rămân vizibile inclusiv pentru persoane care nu au cont TikTok.

Ce schimbări cere Comisia Europeană

Comisia consideră că TikTok ar trebui să modifice setările implicite ale conturilor minorilor, astfel încât materialele publicate de aceștia să fie vizibile, în mod normal, doar utilizatorilor acceptați de titularul contului.

Minorii mai mari ar putea păstra posibilitatea de a distribui conținutul către un public mai larg, dar acesta nu ar trebui să fie accesibil unui public global din afara platformei.

De asemenea, Comisia consideră că TikTok nu ar trebui să recomande prin fluxul „For You” conținutul publicat de minori.

Potrivit DSA, platformele online accesibile copiilor trebuie să le ofere acestora un nivel ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate. În opinia preliminară a Comisiei, configurația actuală a TikTok expune conturile și materialele minorilor unui public prea larg.

TikTok poate răspunde acuzațiilor

Constatările anunțate acum nu reprezintă încă o decizie definitivă.

TikTok va putea consulta documentele din dosarul de investigație și va avea posibilitatea de a răspunde în scris acuzațiilor formulate de Comisia Europeană. În paralel, va fi consultat Comitetul european pentru servicii digitale.

Dacă, după analizarea răspunsului companiei, concluziile preliminare vor fi confirmate, Comisia poate adopta o decizie de neconformitate.

Amenda va fi stabilită în funcție de natura, gravitatea, durata și eventuala repetare a încălcării, dar nu poate depăși 6% din cifra de afaceri anuală globală a furnizorului.

Investigația TikTok a început în 2024

Procedura oficială privind respectarea de către TikTok a Regulamentului privind serviciile digitale a fost lansată de Comisia Europeană în februarie 2024.

Investigația a inclus analiza interfeței platformei, a datelor și documentelor interne ale companiei, precum și discuții cu experți în protecția minorilor, abuzul asupra copiilor și neuropsihologie.

Comisia investighează separat și alte aspecte ale funcționării TikTok, printre care caracterul potențial dependent al platformei, sistemele de recomandare care pot conduce utilizatorii către un flux repetitiv de conținut și riscul ca minorii să primească materiale nepotrivite vârstei lor.

Anchetele referitoare la aceste elemente sunt încă în desfășurare.

Vezi AICI ce a răspuns platforma de socializare la acuzațiile Comisiei Europene.