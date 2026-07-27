Nou produs pentru clienții Revolut din România: investiții în fonduri private

Aplicația financiară Revolut anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că „oferă investitorilor individuali din România acces de nivel instituțional la piețe private”.

Compania de tehnologii financiare lansată la Londra, în anul 2015, de Nikolai Storonsky și Vlad Yatsenko, și-a lansat luni noul produs de investiții.

Astfel, Revolut susține că „le oferă clienților din România oportunități de investiții de nivel instituțional”.

Noul pachet de produse le oferă investitorilor experimentați și care investesc pe termen lung acces către domeniul piețelor private, aflat în plină dezvoltare. Utilizatorii pot acum să își diversifice investițiile în capital, credit și infrastructură private prin fonduri administrate de patru dintre cele mai importante firme de investiții din lume. Toate aceste opțiuni sunt disponibile direct în aplicația Revolut.

În mod tradițional, piețele private au fost utilizate de investitorii instituționali care urmăresc să obțină creștere pe termen lung și o diversificare mai mare a portofoliului. Totuși, cerințele ridicate de investiție minimă ce depășește adesea 100.000 EUR, documentația complexă și solicitările de capital imprevizibile au făcut ca aceste clase de active cu randament ridicat să fie anterior inaccesibile pentru majoritatea investitorilor individuali, în afară de cei foarte înstăriți.

Revolut susține că schimbă acest lucru, „reducând semnificativ barierele de intrare și acoperind diferența dintre strategiile instituționale și portofoliile de zi cu zi (se aplică comisioane precum comisioanele de administrare a fondului și comisioanele de performanță)”.

Revolut a semnat acorduri strategice de distribuție cu firmele de investiții Apollo, Ares, Hamilton Lane și Partners Group. Astfel, banca digitală susține că utilizatorii săi vor avea acum acces la o selecție de fonduri de pe piețele private administrate de aceste companii.

Aceste companii de investiții administrează și supraveghează împreună active de peste 2.800 de miliarde de dolari.

„Fiecare fond este evaluat de echipa internă Revolut de selecție a fondurilor, care analizează strategia de investiție, istoricul evoluției, reziliența operațională și capacitatea de a naviga prin diferite cicluri de piață. Prin acest proces, Revolut poate să ofere acces la o selecție atent curatoriată de fonduri pe platforma sa” - mai afirmă compania fintech.

Acces structurat prin ELTIF 2.0

„Pentru a furniza acest acces”, fondurile de pe platforma Revolut sunt structurate după cadrul ELTIF 2.0 al UE (European Long-Term Investment Fund), afirmă compania financiară.

Vehiculele tradiționale de piață privată implică, de obicei, blocări ale capitalului pe mai mulți ani și necesită o administrare complexă a numerarului, ceea ce poate întârzia potențialele randamente.

În schimb, Revolut spune că platforma sa oferă acces la fonduri ELTIF 2.0 evergreen, „concepute pentru a pune capitalul la treabă din prima zi într-un portofoliu deja activ”.

„Deși cadrul ELTIF 2.0 introduce ferestre periodice de lichiditate pentru a le oferi investitorilor oportunități structurate de răscumpărare în timp, aceste fonduri rămân, în esență, ilichide. Răscumpărările nu sunt garantate, pot fi supuse unor limite sau suspendării în conformitate cu termenii fiecărui fond, iar investițiile subiacente rămân, prin natura lor, ilichide. În consecință, aceste fonduri sunt concepute în mod specific pentru investitori pe termen lung, cu un orizont de mai mulți ani, care nu au nevoie de acces imediat la capitalul lor. Investitorii ar trebui să fie pregătiți să își păstreze investiția pe termen lung. (Un ELTIF ar trebui să reprezinte doar o mică parte din investițiile totale ale investitorilor.)” - adaugă Revolut.

Rolandas Juteika, Head of Wealth and Trading (EEA) la Revolut, a declarat:

„Pentru mult timp, piețele private au lipsit din portofoliul investitorului mediu, nu din lipsă de interes, ci din lipsă de acces. Prin parteneriatul cu giganți precum Apollo, Ares, Hamilton Lane și Partners Group, schimbăm complet această dinamică. Nu oferim utilizatorilor doar praguri de intrare mai mici, ci și instrumente pentru a construi portofolii sofisticate, diversificate și reziliente pe termen lung. Aceste fonduri sunt structurate intenționat pentru capital pe termen lung, potrivindu-se cu adevărata natură a activelor private și credem că vor echilibra fundamental terenul între portofoliile de zi cu zi și strategiile instituționale de investiție pe piețele private.”

Fondurile de pe piețele private implică riscuri semnificative, inclusiv ilichiditatea, pierderea capitalului și complexitatea, și au o lichiditate limitată în comparație cu activele tranzacționate public, cum ar fi acțiunile sau ETF-urile. Este posibil ca aceste produse să nu fie potrivite pentru toți investitorii individuali.

Procesul de selecție a fondurilor Revolut nu elimină riscul asociat cu aceste investiții, menționează compania.

Evoluția din trecut nu reprezintă un indicator de încredere al rezultatelor viitoare. Valoarea investițiilor poate crește și scădea. Randamentele pot fi afectate de fluctuațiile valutare. Capital expus riscului. Înainte de a investi, consultă Documentul cu informaţii esenţiale (KID) relevant și asigură-te că acest produs se potrivește obiectivelor tale de investiții, situației tale financiare și toleranței la risc.

De asemenea, se aplică Termeni și condiții și comisioane.

Produsul este doar pentru clienții care au cel puțin vârsta de 18 ani.

Serviciile de investiții în Spațiul Economic European (inclusiv România) sunt furnizate de Revolut Securities Europe UAB (codul companiei: 305799582, sediul social: bd. Konstitucijos 21B, Vilnius, Republica Lituania, LT-08130), o firmă de investiții autorizată și reglementată de Banca Națională a Lituaniei. Aceste informații nu reprezintă consultanță în materie de investiții, recomandare sau o ofertă de a lua orice decizie privind investițiile și sunt furnizate exclusiv în scop informativ. Revolut Securities Europe UAB acționează ca subdistribuitor al fondurilor, care sunt puse la dispoziție prin Allfunds Bank, S.A.U.

Revolut spune că are, în prezent, peste 75 de milioane de clienți din toată lumea, dintre care mai mult de 4,5 milioane sunt în România.