Tranzacție de 7,5 miliarde de dolari pe piața cipurilor, autorizată în România. Texas Instruments preia Silicon Labs

Consiliul Concurenței a autorizat tranzacția prin care producătorul american de cipuri Texas Instruments intenționează să preia compania Silicon Laboratories, cunoscută pentru semiconductorii destinați dispozitivelor conectate wireless.

Tranzacția are o valoare de aproximativ 7,5 miliarde de dolari și urmează să fie realizată integral în numerar, potrivit anunțului oficial al companiilor.

Texas Instruments va plăti 231 de dolari pentru fiecare acțiune Silicon Labs. Finalizarea preluării este estimată pentru prima jumătate a anului 2027 și depinde în continuare de obținerea celorlalte aprobări necesare și de votul acționarilor Silicon Labs.

Ambele companii fac afaceri în România

Texas Instruments este o companie globală de semiconductori care proiectează, produce și comercializează cipuri analogice și procesoare încorporate utilizate în echipamente industriale, automobile, centre de date, electronice personale și infrastructură de comunicații.

Silicon Laboratories, cunoscută și sub denumirea Silicon Labs, dezvoltă semiconductori și tehnologii de conectivitate wireless cu consum redus de energie. Produsele sale sunt folosite în domenii precum casele inteligente, Internet of Things industrial, orașele inteligente, sistemele de securitate și dispozitivele medicale conectate.

Ambele companii realizează cifre de afaceri în România, motiv pentru care tranzacția a intrat și în analiza autorității române de concurență.

„În urma analizei, Consiliul Concurenței a constatat că această operațiune nu ridică obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească sau pe o parte substanțială a acesteia și că nu există îndoieli serioase privind compatibilitatea sa cu un mediu concurențial normal”, a transmis instituția.

Decizia integrală va fi publicată pe site-ul Consiliului Concurenței, după eliminarea informațiilor confidențiale.

Texas Instruments își extinde oferta cu circa 1.200 de produse

Prin preluarea Silicon Labs, Texas Instruments își va extinde portofoliul cu aproximativ 1.200 de produse care folosesc diferite standarde și protocoale de conectivitate wireless.

Compania cumpărătoare estimează că integrarea Silicon Labs va genera economii și beneficii operaționale de aproximativ 450 de milioane de dolari pe an, într-un interval de trei ani de la finalizarea tranzacției.

Texas Instruments intenționează, de asemenea, să mute o parte din producția Silicon Labs de la fabricile externe către propriile capacități de producție din Statele Unite, inclusiv către fabricile care utilizează plachete de siliciu de 300 de milimetri.

Cele două companii vor continua să funcționeze independent până la închiderea oficială a tranzacției.