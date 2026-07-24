TikTok răspunde acuzațiilor Comisiei Europene privind protecția minorilor: „Conturile adolescenților beneficiază de peste 50 de funcții de siguranță”

TikTok susține că oferă adolescenților peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță și anunță că va analiza constatările preliminare formulate de Comisia Europeană privind modul în care platforma protejează conturile minorilor.

Poziția companiei vine după ce Executivul european a constatat, cu titlu preliminar, că TikTok ar fi încălcat Regulamentul privind serviciile digitale (DSA), deoarece setările conturilor utilizate de minori nu ar asigura un nivel suficient de ridicat de confidențialitate, siguranță și securitate.

În cazul în care concluziile vor fi confirmate la finalul investigației, platforma riscă o amendă de până la 6% din cifra sa de afaceri anuală globală, după cum StartupCafe.ro a relatat în articolul inițial privind constatările Comisiei Europene.

TikTok: Conturile utilizatorilor sub 18 ani sunt private în mod implicit

Compania afirmă că măsurile sale de protecție sunt activate încă din momentul în care un adolescent își creează contul.

„Conturile pentru adolescenți de pe TikTok beneficiază de peste 50 de funcții prestabilite de confidențialitate și siguranță, dezvoltate pe baza recomandărilor experților, încă din momentul creării contului. Conturile utilizatorilor sub 18 ani sunt private în mod implicit, iar noi suntem una dintre puținele platforme care nu permit adolescenților mai tineri să folosească mesageria directă, iar conținutul acestora nu este eligibil pentru a apărea în fluxul Pentru Tine”, a transmis un purtător de cuvânt al TikTok.

Reprezentantul companiei spune că protejarea minorilor în mediul online reprezintă un obiectiv comun al platformei și al autorităților europene.

„Protejarea minorilor în mediul online este un obiectiv pe care îl împărtășim și suntem dedicați să construim în continuare pe baza istoricului nostru solid de îmbunătățire continuă. Vom analiza aceste constatări preliminare pe măsură ce continuăm dialogul constructiv cu Comisia”, a mai declarat purtătorul de cuvânt.

Ce restricții aplică platforma în funcție de vârstă

Potrivit informațiilor furnizate de companie, utilizatorii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a putea folosi mesageria directă sau pentru ca materialele publicate de ei să poată apărea în fluxul „Pentru Tine”.

Utilizatorii cu vârsta sub 18 ani nu pot transmite conținut LIVE. În cazul adolescenților cu vârste între 13 și 15 ani, doar prietenii pot comenta la videoclipurile publicate, iar această setare nu poate fi modificată.

TikTok mai susține că nu recomandă conturile adolescenților utilizatorilor majori și că îngreunează găsirea în rezultatele de căutare a conturilor aparținând persoanelor sub 18 ani.

În cazul conturilor private, un adolescent poate apărea în listele de conturi urmărite sau de urmăritori ale altor utilizatori numai dacă aceștia au ales ca listele respective să fie publice, precizează compania.

Părinții pot impune o experiență mai restrictivă prin intermediul funcției de control parental „Family Pairing”, care permite gestionarea unor setări ale contului adolescentului.

Tehnologii pentru identificarea posibilelor tentative de grooming

TikTok afirmă că utilizează și tehnologii automate pentru identificarea unor posibile indicii de grooming sau comportament prădător.

Sistemele pot analiza mai mulți indicatori, inclusiv numărul videoclipurilor publicate de un minor cărora un anumit cont de adult le acordă aprecieri. Corelate cu alte semnale, asemenea interacțiuni pot determina verificarea suplimentară a unui cont sau a comportamentului acestuia.

Compania spune că își adaptează constant măsurile de siguranță, luând în considerare opiniile părinților, adolescenților și experților.

Constatările prezentate de Comisia Europeană nu reprezintă deocamdată o decizie definitivă. TikTok va putea consulta documentele din dosar și va putea răspunde în scris acuzațiilor înainte ca Executivul european să decidă dacă platforma a încălcat DSA.