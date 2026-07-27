Până la 10 firme românești de drone pot intra într-o delegație la Londra. Participarea costă 200 EUR

Companiile românești care dezvoltă drone și alte tehnologii UAS se pot alătura unei delegații de business la Londra, într-o inițiativă care urmărește să le conecteze cu Ministerul britanic al Apărării, forțele armate, companiile din industria de apărare, investitorii și experții din Regatul Unit.

Programul va avea loc în perioada 28-30 septembrie 2026, în paralel cu târgul DroneX de la Londra. Organizatorii estimează că vor putea primi între 8 și 10 firme românești la sesiunile dedicate din prima zi, iar participarea costă 200 EUR pentru fiecare companie.

Inițiativa este organizată de UK/Romania Business împreună cu Activize.Tech.

Acces la achizițiile militare și lanțurile britanice de furnizare

Proiectul urmărește să sprijine integrarea firmelor românești de drone în lanțurile de aprovizionare și în procesele de achiziții din Marea Britanie.

„Inițiativa UAS este un proiect care conectează ecosistemul românesc de drone, aflat în creștere, cu Ministerul britanic al Apărării, forțele armate, industria, investitorii și rețeaua de experți necesară pentru a sprijini integrarea acestor furnizori în lanțurile de aprovizionare și în procesele de achiziții din Marea Britanie”, a declarat pentru StartupCafe.ro David Webster, fondatorul UK/Romania Business și managing partner al Global Tech Connect.

Programul începe pe 28 septembrie, cu o serie de mese rotunde despre intrarea pe piața britanică, achizițiile din domeniul apărării și dezvoltarea unor parteneriate industriale.

Potrivit anunțului publicat de Activize.Tech, firmele vor putea intra în contact cu foști oficiali ai Ministerului britanic al Apărării și ai Royal Air Force, investitori instituționali și reprezentanți ai unor companii din industrie.

Participarea costă 200 EUR pentru fiecare firmă

David Webster estimează că sesiunile din 28 septembrie vor putea primi între 8 și 10 companii românești.

Participarea costă 200 EUR pentru fiecare firmă, indiferent de numărul reprezentanților trimiși de aceasta. Taxa acoperă sesiunile organizate în prima zi și participarea la recepția de networking.

Transportul și cazarea la Londra nu sunt incluse în această sumă.

În seara de 28 septembrie va fi lansat în Marea Britanie raportul „Drones, Robots and Dual-Use/Defense”, realizat de Activize.Tech și prezentat drept prima cartografiere amplă a companiilor UAS din România.

Raportul urmărește să reunească firme, startupuri și organizații românești active în domenii precum dronele, robotica, inteligența artificială, securitatea cibernetică și alte tehnologii cu utilizare civilă și militară. Mai multe informații despre proiect sunt disponibile pe site-ul Activize.Tech.

Cum vor fi selectate companiile

UK/Romania Business și Activize.Tech lucrează împreună la recrutarea companiilor participante.

David Webster a precizat că organizatorii se așteaptă ca firmele selectate să provină în principal dintre companiile incluse în raportul despre drone și tehnologii dual-use din România.

Din răspunsul transmis StartupCafe.ro, nu rezultă însă că participarea ar fi limitată exclusiv la firmele care apar în raport.

Invitația publică se adresează companiilor care dezvoltă tehnologii UAS și altor soluții relevante pentru industria aerospațială, sectorul dual-use și industria de apărare.

Organizatorii analizează un pavilion românesc la DroneX

După sesiunile din 28 septembrie, firmele vor participa în zilele de 29 și 30 septembrie la DroneX, târg organizat la centrul expozițional ExCeL London.

Accesul la eveniment este gratuit pentru vizitatorii profesioniști, dar participarea ca expozant presupune costuri separate.

Organizatorii analizează posibilitatea amenajării unui pavilion românesc la DroneX. Companiile interesate să expună și-ar putea împărți costurile, însă valoarea acestora nu a fost stabilită.

„Analizăm dacă putem organiza un pavilion românesc la DroneX, ca parte a inițiativei. Companiile vor participa la eveniment în cadrul delegației. Accesul este gratuit pentru vizitatori, însă există costuri pentru expozanți, iar discuția este acum dacă un grup de firme poate conveni să împartă aceste cheltuieli”, a explicat David Webster.

Participarea ca expozant nu este inclusă în taxa de 200 EUR.

Ce costuri trebuie să mai suporte firmele

Costul final pentru fiecare companie va depinde de numărul reprezentanților trimiși la Londra, transportul și cazarea acestora, precum și de participarea doar ca vizitator sau și ca expozant.

Firmele care vor să participe la pavilionul comun, în cazul în care acesta va fi organizat, vor trebui să suporte și o parte din costurile spațiului expozițional.