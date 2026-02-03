Adobe renunță la programul Animate, în timp ce investește mai mult în inteligență artificială

Compania de software creativ Adobe renunță la programul Animate, folosit de amatorii și profesioniștii în animație 2D, în contextul în care investește mai mult în soluții de inteligență artificială, potrivit TechCrunch.

Adobe a făcut anunțul pe site-ul oficial și a trimis e-mailuri utilizatorilor care foloseau aplicația că aceasta va fi întreruptă începând cu 1 martie 2026.

Software-ul va continua să funcționeze pentru cei care îl au descărcat, a menționat Adobe. Utilizatorii din întreprinderi vor mai primi suport tehnic până în 2029, iar consumatorii până în 2027.

Decizia a fost întâmpinată cu neîncredere, dezamăgire și furie în rândul utilizatorilor Adobe Animate, care sunt îngrijorați de lipsa unor alternative care să reflecte funcționalitatea Animate.

Adobe nu are un program singur care poate replica funcționalitățile pe care Animate le aducea, ci în schimb spune că utilizatorii abonați la Creative Cloud Pro pot accesa alte aplicații pentru a „înlocui părți din funcționalitatea Animate”.

„Animate este un produs care există de peste 25 de ani și și-a îndeplinit bine scopul de a crea, cultiva și dezvolta ecosistemul de animație. Pe măsură ce tehnologiile evoluează, apar noi platforme și paradigme care servesc mai bine nevoilor utilizatorilor. Recunoscând această schimbare, plănuim să încetăm să mai susținem Animate”, a justificat compania.

Existau indicii că aceasta va fi direcția în care programul o va lua, spune sursa citată, Animate fiind ignorat la conferința anuală Adobe Max și nemaifiind actualizat din anul 2025.

Anunțul vine în contextul în care Adobe a lansat în ultimii ani mai multe soluții AI, de la un chatbot și modele de generare foto, video și audio Firefly la funcții cu AI în aplicații creative, inclusiv în cele mobile.

Adobe Animate, ex-Adobe Flash Professional, a fost redenumit în anul 2015 pentru că firma voia să se distanțeze de Adobe Flash Player și să promoveze schimbarea standardului de la Flash la soluțiile bazate pe standardele web. Programul este cunoscut în rândul animatorilor și este considerat un standard pentru animație, folosit și în școlile de profil.