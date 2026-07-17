Compania Databricks, cu doi români printre fondatori, anunță o nouă rundă de finanțare la valoarea de 188 miliarde dolari

Databricks, compania americană care care dezvoltă tehnologii de inteligență artificială pentru baze de date și care are și 2 co-fondatori români, anunță o nouă rundă de finanțare, la valoarea de 188 miliarde dolari.

Compania a semnat o fișă de condiții pentru această rundă, pe care se așteaptă să o încheie mai târziu în această vară, condusă de investitorul existent Coatue, potrivit unui comunicat. Runda va include investitori noi și existenți suplimentari.

Finanțarea va fi folosită pentru a dezvolta strategia de inteligență artificială, în frunte cu dublarea mizei pe Unity AI Gateway, soluția multi-AI de guvernanță care ajută companiile să guverneze și să controleze costurile inteligenței artificiale, Genie, „colegul” AI care transformă datele de afaceri în răspunsuri și acțiuni de încredere, și Lakebase, baza sa de date Postgres serverless construită pentru agenți AI.

„Întreprinderile trec de la tokenmaxxing la valuemaxxing. Nu vor să ardă jetoane scumpe pe cel mai inteligent model pentru fiecare sarcină — vor cel mai bun rezultat pe dolar. Asta înseamnă libertatea de a alege AI-ul potrivit pentru job. Acest nou capital ne permite să continuăm să împingem strategia noastră multi-AI înainte pentru a satisface cererea masivă a clienților, astfel încât să putem continua să consolidăm Unity AI Gateway, să extindem Genie și să dezvoltăm Lakebase”, a spus Ali Ghodsi, cofondator și CEO al Databricks.

Valoarea companiei a mai crescut din decembrie 2025, când aceasta a strâns peste 4 miliarde dolari, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro. În luna martie a acestui an, startup-ul Quotient AI, co-fondat de o româncă, a fost cumpărat de Databricks.

Compania americană de inteligență artificială și baze de date Databricks a fost co-fondată de inginerii Ion Stoica și Matei Zaharia, pe care revista americană Forbes i-a desemnat drept cei mai bogați români, cu averi estimate la câte 5 miliarde de dolari fiecare. Stoica și Zaharia trăiesc de mulți ani în SUA, fiind foarte respectați în comunitatea tech din America de Nord: