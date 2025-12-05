Probleme cu platformele care folosesc servicii Cloudflare. A doua pană în mai puțin de o lună

Mai multe site-uri și platforme online din întreaga lume întâmpină întreruperi din cauza unor probleme tehnice cu un serviciu furnizat de Cloudflare, compania americană care a „blocat” internetul acum două săptămâni.

Pentru puțin timp, până și platforma DownDetector, pe care utilizatorii pot raporta „pene” ale site-urilor și aplicațiilor, a fost blocată din cauza unei erori interne Cloudflare.

Între timp, numărul de raportări a scăzut, dar „pana” minoră a afectat jocurile League of Legends, Valorant, Fortnite, câteva platforme de inteligență artificială cum ar fi Character.ai și Claude (Anthropic), rețeaua socială LinkedIn și magazinul Epic Games, conform site-ului menționat.

Cloudflare spune, pe pagina de status, că investighează o serie de probleme care apar clienților online care folosesc soluția Workers. Utilizatorii pot întâmpina „pagini goale” dacă clienții furnizorului folosesc o anumită interfață de programare (API).

Acesta este al doilea incident din ultima lună în care accesul pe anumite site-uri sau platforme este blocat din cauza unor probleme tehnice ale furnizorului american de servicii web.

Pe 18 noiembrie, pana majoră Cloudflare a afectat X, fostul Twitter, deținut de Elon Musk, ChatGPT, Spotify și mai multe site-uri de presă din România, așa cum s-a mai scris pe StartupCafe.ro.

Ce este Cloudflare

Cloudflare este un furnizor american de servicii de infrastructură internet, folosit de aproximativ 20% din site-urile de pe internet, conform companiei. Printre serviciile oferite se numără verificarea faptului că vizitatorii unui site sunt oameni și nu boți.

Firma a fost fondată în 2009, în San Francisco, de Matthew Prince, Lee Holloway și Michelle Zatlyn. Ideea a pornit de la Project Honey Pot, un proiect creat de Prince și Holloway în 2004 pentru a monitoriza modul în care expeditorii de mesaje nesolicitate colectează adrese de email.

În 2009, Matthew Prince și-a luat un an sabatic pentru a urma MBA-ul la Harvard Business School, unde a întâlnit-o pe Michelle Zatlyn, astăzi Chief Operating Officer la Cloudflare. În timpul unei discuții, Matthew i-a povestit despre Project Honey Pot și comunitatea sa impresionantă de utilizatori.

Michelle a văzut imediat potențialul de a crea un serviciu care nu numai să monitorizeze amenințările online, ci să le oprească efectiv. Cei doi au început să lucreze la un plan de afaceri împreună cu profesorii de la Harvard, în timp ce Lee Holloway dezvolta prototipul funcțional în timpul liber.

În aprilie 2009, Cloudflare a câștigat prestigiosul concurs de planuri de afaceri al Harvard Business School, iar în vara aceluiași an, cei trei fondatori au continuat să perfecționeze proiectul.

În noiembrie 2009, compania a atras prima rundă de finanțare serie A, de peste 2 milioane de dolari, condusă de firmele de capital de risc Pelion Venture Partners și New Enterprise Associates (NEA), cu participarea Venrock.

În iunie 2010, Cloudflare a lansat o versiune beta privată pentru o parte dintre membrii comunității Project Honey Pot. Utilizatorii au observat că pe lângă protecția oferită împotriva „infractorilor” online, site-urile lor se încărcau, în medie, cu 30% mai rapid.

Lansarea oficială a Cloudflare a avut loc în septembrie 2010, iar de atunci compania a devenit un jucător important în securitatea și performanța online la nivel global. Până în 2019, când s-a listat la Bursa de Valori din New York (NYSE) sub simbolul NET, Cloudflare a strâns peste 332 de milioane de dolari în șapte runde de finanțare.

Cloudflare este o companie specializată în servicii cloud care funcționează ca intermediar între utilizatorii de internet și site-uri. Serviciile Cloudflare au dublu rol: cel de a accelera încărcarea paginilor și de a le proteja împotriva amenințărilor cibernetice.