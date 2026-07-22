Microsoft investește miliarde de dolari în infrastructura AI europeană a Mistral. Ce soluții vor putea folosi firmele

Microsoft va aloca miliarde de dolari pentru extinderea infrastructurii de inteligență artificială pe care startup-ul francez Mistral o dezvoltă în Europa. În urma acordului, companiile vor putea utiliza modelele AI ale Mistral prin serviciile Microsoft, inclusiv în propriile centre de date sau în sisteme complet deconectate de la internet.

Parteneriatul vizează în special companiile din sectoare reglementate, precum serviciile financiare, sănătatea, industria, infrastructura critică și administrația publică, unde controlul asupra datelor și continuitatea serviciilor sunt esențiale, relatează News.ro, care citează Reuters.

Microsoft va folosi centrele de date europene ale Mistral

Acordul prevede că Microsoft va utiliza o parte din infrastructura de procesoare grafice - GPU - construită de Mistral în Europa, pentru a-și crește capacitatea de furnizare a serviciilor cloud și AI.

Mistral urmează să instaleze mii de procesoare Nvidia Vera Rubin, destinate antrenării și operării modelelor de inteligență artificială la scară mare.

Valoarea exactă și durata contractului nu au fost dezvăluite, însă Microsoft vorbește despre un angajament financiar de ordinul miliardelor de dolari.

Acordul nu presupune cumpărarea unei noi participații în startup-ul francez. Microsoft investise deja în Mistral și este unul dintre acționarii companiei, alături de Nvidia și alți investitori.

Modelele Mistral ajung în Microsoft Foundry și Copilot Studio

Modelele Mistral Medium 3.5 și OCR 4 sunt disponibile în Microsoft Foundry, platforma prin care dezvoltatorii și companiile pot construi și implementa aplicații bazate pe inteligență artificială.

Mistral Medium 3.5 a fost integrat și în Microsoft Copilot Studio, instrument prin care firmele pot crea agenți AI și automatizări pentru propriile procese.

Modelul OCR 4 este destinat în special procesării documentelor. Acesta poate fi folosit pentru extragerea și structurarea informațiilor din facturi, contracte, formulare, documente scanate sau alte fișiere utilizate în fluxurile operaționale ale unei companii.

Companiile vor putea folosi modelele Mistral în trei tipuri de infrastructură:

direct în cloud-ul Microsoft Azure;

în sisteme locale conectate la Azure;

în infrastructuri complet deconectate, pentru date și operațiuni sensibile.

Astfel, o companie ar putea dezvolta o aplicație în Microsoft Foundry și apoi să o ruleze în propriul centru de date, fără ca informațiile procesate să părăsească infrastructura organizației.

Ce înseamnă acordul pentru firmele europene

Pentru companiile europene, parteneriatul poate extinde accesul la modele AI dezvoltate în Europa, fără a renunța la instrumentele, infrastructura și serviciile de securitate oferite de Microsoft.

Soluțiile pot fi relevante în special pentru firmele care procesează date confidențiale, informații medicale, secrete comerciale, date industriale sau documente care nu pot fi transferate către servicii cloud publice.

Producătorii industriali ar putea utiliza modelele AI local pentru analiza datelor de producție, verificarea calității, mentenanță predictivă sau protejarea proprietății intelectuale.

Băncile și firmele din sectorul financiar le-ar putea folosi pentru automatizarea procesării documentelor și pentru aplicații AI care trebuie să respecte cerințe stricte privind localizarea și controlul datelor.

În sănătate, modelele ar putea fi integrate în fluxuri care implică date sensibile, fără ca organizațiile să depindă permanent de o conexiune externă.

Microsoft și Mistral au anunțat și un plan comun de vânzări și dezvoltare comercială. Cele două companii intenționează să finanțeze proiecte-pilot, să ofere credite Azure și să organizeze workshopuri pentru clienții care vor să testeze tehnologiile.

Europa își extinde infrastructura proprie de inteligență artificială

Acordul apare pe fondul preocupărilor europene privind dependența de furnizorii americani de cloud, cipuri și modele de inteligență artificială.

Mistral, unul dintre cele mai importante startup-uri AI din Europa, și-a stabilit ca obiectiv atingerea unei capacități de calcul de un gigawatt până în anul 2030.

Parteneriatul cu Microsoft validează strategia companiei franceze de a construi centre de date și infrastructură AI în Europa, dar nu elimină complet dependența de tehnologia americană.

Centrele de date ale Mistral vor utiliza procesoare proiectate de Nvidia, companie din Statele Unite, iar distribuirea modelelor către firme se va face inclusiv prin platformele Microsoft.

În practică, acordul încearcă să combine infrastructura și modelele dezvoltate în Europa cu capacitatea globală de distribuție, securitate și cloud a unei companii americane.

Detalii despre parteneriat sunt disponibile și în anunțul oficial Microsoft.