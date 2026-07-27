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Apple ar fi decis amânarea lansării primilor ochelari inteligenți

Apple ar fi decis amânarea lansării primilor ochelari inteligenți
Sursă: © Petru Dorel Stan | Dreamstime.com
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Gigantul american Apple ar fi decis să amâne lansarea primei perechi de ochelari inteligenţi, pentru a implementa funcţii de protejare a intimităţii, după ce Meta(Facebook) a lansat ochelari cu funcţii de recunoaştere facială care au atras numeroase critici, potrivit News.ro.

Apple este aşteptată să intre în curând pe piaţa ochelarilor inteligenţi, o categorie de produse privită cu suspiciune de oameni din cauza problemelor ce ţin de intimitate.

Google, prima companie care a ieşit cu astfel de ochelari, a trebuit să renunţe, în cele din urmă, la dezvoltarea produsului, pe care oamenii l-au respins din cauza faptului că putea fi folosit pentru a fotografia şi filma fără ca cei din jur să-şi dea seama.

Mai nou, ceva similar se întâmplă din cauza Meta, care a permis fotografierea şi filmarea cu ochelarii săi, alături de aplicarea recunoaşterii faciale, dând undă verde unei serii întregi de utilizări lipsite de etică din partea purtătorilor.

Marea diferenţă dintre cele două produse, peste timp, este că ochelarii Meta arată ca o pereche de ochelari obişnuiţi, nu ca un gadget futurist.

Ideea că oamenii pot fi urmăriţi oricând fără să ştie a creat, din nou, probleme de imagine pentru această categorie de produse, care se confruntă cu un mare deficit de încredere.

În acest context, conform Bloomberg, Apple ar fi decis să amâne lansarea primilor ochelari inteligenţi ai companiei. În loc de începutul 2027, ochelarii ar urma să fie prezentaţi la vară, cu lansarea pe piaţă programată pentru finele anului.

Gigantul american va folosi acest timp pentru a lucra la funcţii de protejare a intimităţii, menite fie să împiedice filmarea în orice condiţii, fie să indice atunci când ochelarii filmează sau să nu activeze recunoaşterea facială şi antrenarea AI-ului cu datele rezultate.

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