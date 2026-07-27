Au abandonat Harvard pentru a construi un cip AI. Patru ani mai târziu, startupul lor valorează 10,3 miliarde de dolari

Trei tineri care au renunțat la studiile de la Harvard pentru a construi cipuri destinate inteligenței artificiale au obținut o nouă finanțare de 300 milioane de dolari. Startupul american Etched a ajuns astfel, la numai patru ani de la înființare, la o evaluare de 10,3 miliarde de dolari, potrivit TechCrunch.

Runda de investiții Series C a fost condusă de fondul american Sequoia Capital. Printre investitori se numără Andreessen Horowitz, firma de tranzacționare Jane Street și producătorul sud-coreean de memorii SK Hynix.

Etched a fost fondat în anul 2022 de Gavin Uberti, Chris Zhu și Robert Wachen, trei foști studenți ai Universității Harvard. Compania dezvoltă cipuri și sisteme dedicate rulării modelelor de inteligență artificială.

Au mizat pe un singur tip de inteligență artificială

Etched dezvoltă hardware pentru etapa de „inferență”, adică procesul prin care un model AI deja antrenat răspunde utilizatorilor, generează conținut sau execută diferite sarcini.

Spre deosebire de procesoarele grafice cu utilizare generală, cipurile Etched sunt proiectate special pentru modelele bazate pe arhitectura Transformer, tehnologia aflată la baza unor instrumente precum ChatGPT și Gemini.

Pariul este unul riscant: dacă arhitectura Transformer va continua să domine industria, un cip construit special pentru acest tip de model ar putea fi mai rapid și mai eficient decât procesoarele generale. Dacă industria se va îndrepta însă către alte arhitecturi, hardware-ul Etched ar putea avea o utilitate limitată.

Compania nu încearcă să producă un cip universal, ci să optimizeze întreaga infrastructură pentru o singură categorie de operațiuni AI. Etched proiectează cipurile, sistemele de tip rack, interconectările, răcirea și software-ul necesar operării lor, conform informațiilor prezentate pe site-ul companiei.

Saltul de evaluare vine într-un moment în care investitorii caută alternative la procesoarele grafice folosite pentru infrastructura AI, o piață dominată de Nvidia. StartupCafe a scris recent și despre un producător european de cipuri AI care a obținut o finanțare de peste 250 milioane de dolari.

Startupul a ajuns de la 5 miliarde la 10,3 miliarde de dolari

Noua rundă aproape dublează evaluarea Etched. Startupul obținuse anterior o finanțare de aproximativ 500 milioane de dolari, la o evaluare de circa 5 miliarde de dolari.

Prin investiția Series C de 300 milioane de dolari, compania a fost evaluată la 10 miliarde de dolari înaintea intrării capitalului nou și la 10,3 miliarde de dolari după finanțare.

Saltul de evaluare vine într-un moment în care investitorii caută alternative la procesoarele grafice folosite pentru infrastructura AI, o piață dominată de Nvidia.

Etched nu are însă dimensiunea, portofoliul și poziția comercială ale marilor producători de semiconductori. Evaluarea sa reflectă în mare parte așteptările investitorilor privind creșterea cererii pentru sisteme specializate în inferența AI.

Comenzi de un miliard de dolari înaintea livrărilor la scară mare

Etched susține că a contractat comenzi în valoare de aproximativ un miliard de dolari pentru sistemele sale de inferență.

Primul cip al companiei a fost fabricat de producătorul taiwanez TSMC, iar sistemele se află în etapa de testare și validare împreună cu potențialii clienți.

Startupul trebuie acum să demonstreze că poate trece de la prototipuri și comenzi la fabricarea și livrarea produselor la scară industrială. Producția de semiconductori presupune investiții mari, lanțuri complexe de aprovizionare și concurență din partea unor companii cu resurse financiare și tehnologice mult mai mari.

Au atras primele 120 milioane de dolari în 2024

Etched a intrat în atenția industriei în anul 2024, când a atras o rundă de finanțare de 120 milioane de dolari pentru dezvoltarea procesorului său specializat. Printre investitorii de atunci s-au numărat Peter Thiel și antreprenorul Amjad Masad, fondatorul platformei Replit, conform Reuters.

Fondatorii susțineau încă de atunci că un cip construit exclusiv pentru modelele Transformer ar putea oferi performanțe mai bune și un consum energetic mai redus decât hardware-ul general.

Strategia companiei depinde însă de menținerea acestei arhitecturi în centrul dezvoltării inteligenței artificiale.

Peste 400 de oameni lucrează acum la Etched

Etched spune că are în prezent o echipă de peste 400 de angajați, printre care ingineri care au lucrat anterior la Nvidia, Google TPU, Broadcom, SK Hynix și TSMC.

Compania a recrutat specialiști implicați în proiectarea unor sisteme și procesoare folosite pentru centrele de date și modelele de inteligență artificială.

La patru ani după ce fondatorii au renunțat la Harvard, Etched a devenit unul dintre cele mai valoroase startupuri americane de cipuri AI. Următorul test nu mai este însă atragerea finanțărilor, ci demonstrarea faptului că tehnologia poate fi produsă, livrată și utilizată la scară mare.