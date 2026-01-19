Compania IT CrowdStrike, prezentă și în România, cumpără un startup de securitate cibernetică din Israel

Compania americană de securitate cibernetică CrowdStrike, care are birouri și în România, cumpără un startup israelian care devoltă soluții cybersecurity pentru browserele web.

Anunțul a fost făcut într-un comunicat, care nu menționează și valoarea pentru care firma Seraphic Security este cumpărată. Totuși, tranzacția ar fi evaluată la aproximativ 400 milioane dolari, conform CTECH.

Achiziția Seraphic Security vine la scurt timp după ce CrowdStrike a mai cumpărat un startup de protecție a identității online, SGNL, tranzacție care ar fi evaluată la 740 milioane dolari, potrivit Reuters.

„Prin integrarea protecției native de browser a Seraphic cu telemetria vastă a platformei Falcon și inteligența despre amenințări ale platformei Falcon și tehnologia de autorizare continuă a SGNL, CrowdStrike va oferi o strategie unificată de Securitate a Identității Next-Gen. Acest lucru va crea o structură de securitate fără întreruperi care protejează fiecare interacțiune de la endpoint, prin sesiunea browserului și către cloud”, spune CrowdStrike în anunț.

Gigantul tech american a investit înainte de achiziție în startup-ul de origine israeliană, participând la runda de tip seria A de la începutul anului 2025. Seraphic Security a strâns, în total, finanțări de 37 milioane dolari, inclusiv runda condusă de fondul de investiții GreatPoint Ventures, care a adus 29 milioane dolari în firmă.

Seraphic Security a fost fondat la Tel Aviv, în anul 2020, de Ilan Yeshua (director general) și Avihay Cohen (director de tehnologie). Yeshua a fost director general al ziarului israelian Walla!, portal web pentru o comunitate de peste 3,5 milioane de utilizatori unici lunar, până în anul 2019, iar Cohen are experiență anterioară în sectorul privat, conform profilului de LinkedIn.

Produsul Seraphic Security este o soluție care poate transforma browserele web simple sau cele alimentate de inteligența artificială în browsere securizate, pregătite pentru sectorul de întreprindere, asigurând protecție online pentru aplicații și site-uri web ca Microsoft Teams, Slack, Discord și WhatsApp printre altele, scutind companiile de servicii ca VPN-uri sau desktop-uri virtuale (VDI) pentru angajați și terți.

Gigantul IT CrowdStrike este prezent și în România, printr-un „Centru de Inovație” în București, deschis în 2018.

Potrivit datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor, subsidiara românească a companiei, CROWDSTRIKE SRL, a încheiat anul 2024 cu un număr mediu de 272 angajați. SRL-ul bucureștean a avut venituri de 149.620.821 lei și profit de 5.438.377 lei în același an.