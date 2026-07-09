SpaceXAI, compania lui Elon Musk recent listată la bursă, lansează o nouă versiune de Grok

Compania spațială și de inteligență artificială SpaceXAI, care s-a listat la bursă luna trecută în urma celui mai mare IPO din istorie, lansează noul model AI Grok 4.5, dezvoltat alături de Cursor, companie cumpărată tot de Elon Musk, cu 60 miliarde dolari.

Noul model de inteligență artificială ar întrece ofertele Anthropic în anumite teste, susține compania într-un anunț.

Acesta a fost antrenat pe cipuri NVIDIA, iar compania spune că a investit masiv în filtrarea și curatorierea datelor: deduplicare, scor de calitate și selecție axată pe domeniu.

Grok 4.5 poate realiza proiecte complexe de programare, de la codarea în Rust și C/C++ la construirea completă de aplicații printr-o singură cerință. Acesta este acum modelul implicit în Grok Build și poate construi baze de date în Excel care implică cercetare de pe web, utilizarea formulelor multi-sheet și notițe pentru referințe.

Prețul pe 1 milion de token-uri de „input” este de 2 dolari și de 6 dolari pe 1 milion de token-uri de „output”.

Modelul este disponibil în Grok Build, în Cursor pe toate planurile și în consola SpaceXAI.

Compania anunță, totuși, că modelul 4.5 încă nu este disponibil în Uniunea Europeană, disponibilitatea fiind așteptată la jumătatea lunii iulie.

Reamintim că SpaceXAI a „scris istorie” pe Wall Street, obținând 75 miliarde dolari de la investitori, în cel mai mare IPO de până acum, la jumătatea lunii iunie. La scurt timp după oferta publică, compania deținută de Elon Musk a încheiat un acord prin care a cumpărat startup-ul de codare cu inteligență artificială Cursor pentru 60 miliarde dolari.

La momentul transmiterii știrii, SpaceX valorează peste 1.950 miliarde dolari, iar valoarea unei acțiuni în companie este de 148,3 dolari.