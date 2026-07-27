O nouă platformă conectează firmele românești cu parteneri din Austria. Taxele pornesc de la 150 EUR pe an

Firmele românești, startupurile, freelancerii și profesioniștii care caută parteneri, clienți sau oportunități de afaceri în Austria se pot înscrie într-o nouă rețea bilaterală fondată de reprezentanți ai diasporei românești de la Viena.

Platforma Romania Connect promite acces la evenimente de business, informații despre cele două piețe, întâlniri între companii românești și austriece și introduceri comerciale adaptate obiectivelor membrilor.

Taxele anuale pornesc de la 150 EUR pentru fondatorii unor firme mai noi de trei ani și ajung la 4.900 EUR pentru partenerii strategici.

Romania Connect funcționează ca o asociație înregistrată la Viena, nu ca un program guvernamental și nici ca o platformă gratuită de promovare. Organizația se adresează atât firmelor care vor să intre sau să se extindă pe piața austriacă, cât și companiilor austriece interesate de România.

Cât costă accesul la platformă

Romania Connect are șapte categorii de membri, iar taxele diferă în funcție de tipul și dimensiunea solicitantului.

Fondatorii care au o firmă mai nouă de trei ani plătesc 150 EUR pe an, iar persoanele fizice autorizate, antreprenorii individuali și freelancerii plătesc 290 EUR pe an.

Pentru companii și instituții, taxele sunt:

950 EUR pe an pentru organizațiile cu o cifră de afaceri de până la 5 milioane EUR;

pentru organizațiile cu o cifră de afaceri de până la 5 milioane EUR; 1.900 EUR pe an pentru organizațiile cu afaceri de peste 5 milioane EUR;

pentru organizațiile cu afaceri de peste 5 milioane EUR; 4.900 EUR pe an pentru partenerii strategici și companiile considerate lideri ai ecosistemului.

Profesioniștii care aderă ca membri individuali și organizațiile non-profit plătesc câte 90 EUR pe an.

Toate sumele sunt nete, fără TVA, potrivit tarifelor publicate de Romania Connect. Calitatea de membru devine efectivă după acceptarea cererii și plata facturii anuale.

Ce primesc firmele în schimbul taxei

Platforma spune că urmărește să faciliteze relațiile dintre factorii de decizie din cele două țări, prin întâlniri, informații de piață și introduceri directe între companii.

Membrii pot primi acces la sesiuni de matchmaking, introduceri către firme din România și Austria, informații despre reglementări, tendințe sectoriale și oportunități de investiții, precum și la evenimente de networking și grupuri de lucru.

Romania Connect mai promite vizibilitate pentru membrii săi în cadrul platformei și al evenimentelor, acces la sesiuni cu liderii rețelei și sprijin pentru intrarea sau dezvoltarea pe cele două piețe.

Site-ul nu garantează însă un anumit număr de întâlniri, colaborări sau contracte pentru fiecare membru. Unele formate, precum Business Circles și Executive Breakfasts, sunt organizate numai pe bază de invitație. Sesiunile private sunt rezervate membrilor, în timp ce forumurile de leadership pot include și public sau reprezentanți ai presei.

Cererile de aderare sunt aprobate de conducerea asociației

Înscrierea nu este automată. Persoanele și firmele interesate trebuie să completeze o cerere, iar conducerea Romania Connect decide dacă aceasta este acceptată.

Potrivit statutului asociației, Board-ul trebuie să ia o decizie în cel mult 60 de zile. Dacă cererea este respinsă, solicitantul primește o explicație succintă și poate aplica din nou după șase luni.

Platforma nu detaliază public dacă, înaintea admiterii sau a recomandării unei companii către alți membri, sunt realizate verificări comerciale privind situația financiară, litigiile, beneficiarii reali ori capacitatea firmei de a furniza produsele și serviciile promovate.

Platforma a fost fondată de români stabiliți în Austria

Romania Connect a fost lansată oficial pe 24 martie 2026, la Ambasada României din Viena.

Consilierul economic al Ambasadei, Adi-Cristina Mitea, a prezentat organizația drept o inițiativă fondată de reprezentanți ai diasporei românești din Austria, care urmărește consolidarea cooperării economice, a parteneriatelor și a investițiilor bilaterale.

Lansare Romania Connect/FOTO: LinkedIn Adi-Cristina Mitea

La evenimentul de lansare au participat reprezentanți ai Agenției Române pentru Investiții și Comerț Exterior, Camerei Economice Federale a Austriei și Austrian Business Agency, potrivit anunțului publicat de reprezentanta Ambasadei.

Ambasada României a găzduit lansarea și oferă vizibilitate instituțională inițiativei, dar platforma nu este deținută sau administrată de Ambasada României, de Guvernul român ori de statul austriac.

Asociația este înregistrată la Viena sub denumirea „Romania Connect – Businessplattform Rumänien–Österreich”, cu numărul de registru ZVR 1293187199.

Cine sunt oamenii care conduc Romania Connect

Board-ul fondator este format din Radu Stoica, Victor Ioane, Ramona Bordea, Sergiu Ardelean și Cristian Codrea, manageri și antreprenori români activi în Austria.

Radu Stoica, președintele executiv al asociației, conduce operațiunile Deichmann din Europa Centrală și de Sud-Est. El are experiență în management regional, finanțe și extinderea unor rețele internaționale de retail, după ce a ocupat funcții și în cadrul Schwarz Group, Baumax și Leroy Merlin.

Victor Ioane, vicepreședintele executiv al Romania Connect, este CEO al grupului austriac SALESIANER. Anterior, a condus operațiunile companiei în România și apoi în Europa Centrală și de Sud-Est.

Ramona Bordea este specialistă în strategie de produs și inteligență artificială, cofondatoare a Averis AI și lector în domeniul AI la WU Executive Academy din Viena.

Sergiu Ardelean este cofondator și CEO al Artivive, platformă de realitate augmentată destinată artiștilor și muzeelor. StartupCafe a mai scris despre antreprenorul român în contextul includerii sale în lista New Europe 100 a inovatorilor din Europa Centrală și de Est.

Cristian Codrea conduce divizia de parteneriate industriale a companiei energetice Enery și are experiență în management regional, logistică și dezvoltarea operațiunilor, inclusiv în funcții de conducere la C&A în România și Europa Centrală și de Est.

Lansări la București și Timișoara

După evenimentul de la Viena, Romania Connect pregătește două lansări în România.

Prima este programată pe 15 octombrie 2026, la Ambasada Austriei din București. A doua va avea loc pe 16 octombrie 2026, la Timișoara, locația exactă urmând să fie anunțată.

În calendar mai apare un eveniment dedicat finanțelor, investițiilor și tranzacțiilor de fuziuni și achiziții, programat pe 12 noiembrie la Viena. Pe 2 decembrie este anunțată o întâlnire despre inteligență artificială și securitate.

În ianuarie 2027, organizația intenționează să organizeze la Viena summitul „Romanian Business Days Austria”. Programul prezentat include conferințe, discuții sectoriale, networking și sesiuni structurate de matchmaking între companii.

Membrii vor avea prioritate la participarea la summit, dar site-ul nu precizează dacă accesul este inclus integral în toate abonamentele sau dacă unele activități vor presupune taxe suplimentare.

Firmele și profesioniștii interesați pot consulta categoriile de membri, tarifele și formularul de aderare pe site-ul Romania Connect.