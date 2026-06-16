NVIDIA vrea să strângă cel puțin 20 miliarde dolari printr-o emisiune de obligațiuni

NVIDIA intenţionează să atragă cel puţin 20 miliarde dolari prin emiterea de obligaţiuni corporative, marcând prima sa operaţiune de finanţare prin datorie de la începutul boomului global al inteligenţei artificiale, potrivit News.ro, care citează CNBC.

Compania a dezvăluit planul într-un document depus la autorităţile bursiere americane, fără a preciza suma exactă. Potrivit unor surse apropiate operaţiunii, valoarea finală ar putea ajunge chiar la 25 miliarde dolari.

Acţiunile NVIDIA au crescut cu 3,5% luni şi sunt în urcare cu aproximativ 14% de la începutul anului.

Gigantul american al semiconductorilor se alătură astfel valului de companii tehnologice care profită de apetitul investitorilor pentru finanţarea proiectelor legate de inteligenţa artificială.

Alphabet a anunţat recent planuri de finanţare de 85 miliarde dolari, după ce a atras deja peste 55 miliarde dolari prin emisiuni de obligaţiuni, în timp ce Amazon a strâns aproximativ 54 miliarde dolari prin vânzări de obligaţiuni în SUA şi Europa.

NVIDIA are în prezent datorii pe termen lung de aproximativ 7,5 miliarde dolari şi datorii pe termen scurt de circa 1 miliard dolari. Ultima sa emisiune de obligaţiuni a avut loc în 2021, când compania a atras doar 5 miliarde dolari.

Dimensiunea companiei s-a schimbat radical între timp. În anul fiscal 2022, NVIDIA genera venituri de aproximativ 27 miliarde dolari. În anul fiscal 2026, cifra de afaceri a urcat la 216 miliarde dolari, de opt ori mai mult.

Explozia cererii pentru cipurile NVIDIA a fost alimentată de lansarea ChatGPT la sfârşitul anului 2022, când dezvoltatorii de modele de inteligenţă artificială şi marile companii de cloud au început să cumpere masiv procesoarele grafice produse de companie.

Compania a precizat că fondurile obţinute vor fi folosite pentru scopuri corporative generale, inclusiv rambursarea şi refinanţarea unor datorii existente.

Compania continuă în paralel să recompenseze acţionarii. În luna mai, NVIDIA şi-a majorat dividendul de la 1 cent la 25 cenţi pe acţiune şi a anunţat un program de răscumpărare de acţiuni în valoare de 80 miliarde dolari.

În ultimul trimestru, compania de cipuri AI a generat un flux de numerar liber de 49 miliarde dolari, faţă de 35 miliarde în aceeaşi perioadă a anului precedent, iar conducerea companiei a reafirmat că intenţionează să returneze acţionarilor aproximativ jumătate din fluxul de numerar liber realizat în acest an.