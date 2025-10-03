Skip to content

Vie de struguri în Iași, magazin de biciclete și cursuri de ciclism și fermă de prepelițe – Știri despre afaceri locale din România 2025

Un inginer din Sibiu și-a deschis afacere cu biciclete pentru copii și oferă cursuri de cicloturism, un tânăr ieșean a înființat o plantație cu viță-de-vie în comuna Răducăneni, iar un tânăr s-a întors acasă, în Gorj, după ce a fost plecat în Anglia 10 ani, și și-a deschis o fermă de prepelițe. StartupCafe.ro vă prezintă o selecție de știri locale despre idei de afaceri din România.

Iată câteva idei de afaceri autohtone de succes:

  • Iași: Un tânăr din Iași, în vârstă de 22 de ani, vrea să dea lovitura în afaceri cu o plantație de viță-de-vie: „Vreau să măresc suprafața” – BZI
  • Sibiu: Susținut de familie, un inginer din Sibiu și-a deschis firmă de deratizare, dezinsecție și dezinfecție: Cel mai important este să ai seriozitate, răbdare și curaj – Turnul Sfatului
  • Gorj: „Prepelițe faine” pleacă din Gorj în toată țara. Afacerea deschisă de un tânăr întors din Anglia după 10 ani – Pandurul
  • Sibiu: Un inginer din Sibiu și-a deschis afacere cu biciclete pentru copii și susține cursuri gratuite de cicloturism pentru ei: Este un mod de a da ceva comunității și de a-i scoate la plimbare, în afara ecranelor – Turnul Sfatului

