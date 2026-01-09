Primul „unicorn” al Bulgariei vrea să strângă 100 milioane dolari și să-și dubleze valoarea

Startup-ul Payhawk, primul „unicorn” al Bulgariei, ar fi în discuții pentru o nouă rundă de finanțare de 100 milioane dolari, la o valoare de 2 miliarde dolari, potrivit unor surse Bloomberg.

Discuțiile sunt în fază incipientă, iar detaliile financiare se pot schimba, conform Tech Funding News.

Noua rundă de finanțare ar putea dubla valoarea de 1 miliard dolari, primită în 2022, când Payhawk a devenit primul „unicorn” al Bulgariei. Un „unicorn” este un startup de tehnologie care a ajuns la o valoare estimată de cel puțin 1 miliard dolari, în urma investițiilor primite înainte de listarea pe bursă.

Firma Payhawk a fost fondată în 2018 la Sofia, de antreprenorii Boyko Karadzhov, Hristo Borisov și Konstantin Djengozov. Startup-ul dezvoltă o platformă digitală de gestionare a plăților și cheltuielilor din companii.

Hristo Borisov, CEO și co-fondator Payhawk, și-a finalizat studiile în 2010 la Universitatea Americană din Bulgaria, unde s-a specializat în informatică și administrarea afacerilor. În 2007 a început să lucreze ca software developer la Masthead Studios, un dezvoltator bulgar de jocuri video, fondat în 2005.

Din 2015 până în prezent a lansat, împreună cu alți antreprenori, mai multe aplicații bazate pe inteligența artificială. În 2015 a fondat o platformă de crowdsourcing care îmbunătățește comportamentul șoferilor. Aplicația a atras peste 22.000 de utilizatori în primele 6 săptămâni de la lansare. Apoi, în 2016 a co-fondat Darvin.ai, o platformă pentru crearea și implementarea chatbot-urilor.

De cealaltă parte, colegul său, Boyko Karadzhov, co-fondator și CTO Payhawk, a terminat studiile în 2016 la Universitatea „Sfântul Clement din Ohrida” din Sofia,la specializarea Informatică.

De-a lungul timpului, a fost și software developer la Marvena (2010 – 2011), un furnizor de echipamente de laborator din Sofia, Bulgaria, iar apoi a început să lucreze la Progress Software (2011 – 2018), o companie americană care oferă software pentru crearea și implementarea aplicațiilor de afaceri.

Al treila co-fondator și CFO al Payhawk, Konstantin Dzhengozov, specializat în economie, a studiat la Universitatea de Economie Națională și Mondială din Sofia și la Universitatea „Sfântul Clement din Ohrida”.

În 2008 a început să lucreze la KPMG, o rețea de firme de consultanță și audit, unde a rămas până în 2013, când s-a angajat la Progress Software. În 2018 s-a alăturat fondului de capital de risc Eleven Venture, unde a fost partener până în 2019.

Tot în 2018, cei 3 antreprenori bulgari s-au unit și au fondat Payhawk.

Payhawk ajută companiile să își gestioneze cheltuielile, plățile și facturile și funcționează ca un „ghișeu” pentru echipele financiare.

Până acum, startup-ul a obținut finanțări în valoare totală de 239,1 milioane dolari de la mai mulți investitori, printre care Lightspeed Venture Partners, QED, HubSpot Ventures și Endeavor Catalyst, potrivit datelor de pe Crunchbase.