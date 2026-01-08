Business CheckIn. Ai nevoie de un instalator sau electrician? Doi antreprenori români au lansat o platformă online de meseriași

Mihnea Ioanițescu (foto), un antreprenor de 27 de ani din București, a lansat aidly.ro pornind de la o nevoie personală: dorința de a delega rapid sarcinile casnice de zi cu zi. Lansată în ianuarie 2025, Aidly funcționează ca o platformă de intermediere de servicii, conectând persoanele care au nevoie de ajutor cu cei dispuși să-l ofere în schimbul unui venit suplimentar. Utilizatorii își pot stabili singuri bugetul și pot alege prestatori verificați, cu recenzii și portofolii, pentru a asigura încredere și transparență.

StartupCafe.ro: Ce face businessul meu?

Mihnea Ioanițescu: Mă numesc Mihnea Ioanițescu, sunt din București și am 27 de ani. Platforma se numește aidly.ro, a fost lansată în ianuarie 2025. Este singura platformă de intermediere de servicii unde poți posta absolut orice și vine cineva să te ajute, sau poți găsi lucruri adiționale pentru un venit în plus.

Platforma se adresează tuturor persoanelor din București, în principiu, dar nu excludem niciun oraș din România. Pe această platformă poți posta orice sarcină ai de făcut, o poți delega acolo, și altcineva vine să te ajute, respectiv, dacă vrei să faci un venit adițional, tu, ca student sau ca persoană mai în vârstă care a ieșit la pensie, poți să faci un venit în plus.

Pe această platformă, pe Aidly, fiecare dintre clienții noștri care postează o sarcină își alege bugetul, în funcție de preferințele lui. Avem aproape 1000 de utilizatori și toți dintre aceștia au venit pe căi organice.

Momentan avem companii care sunt prestatori de servicii. Nu avem încă companii care să posteze, dar încercăm să avem parteneriate cu spații de coworking sau cu firme mici, care să apeleze la anumite persoane, anumiți prestatori, prin platformă, pentru că știu că pe aceasta pot fi review-uri, recenzii, fiecare persoană are portofoliu, și atunci încercăm să dăm cât mai multă încredere în prestatorii pe care noi îi avem (listați, n.r.).

StartupCafe.ro: Prima idee a venit când…

Mihnea Ioanițescu: Ideea a venit acum un an, când tata m-a pus să tai o creangă din copacul din curte, nu aveam chef să fac acest lucru și m-am gândit ce aș da să vină altcineva să facă asta în locul meu. Am văzut că nu există așa ceva, o platformă similară pe piață, la momentul respectiv, și am zis să încep eu acest lucru, încrederea pe care lumea ar trebui să o aibă în platformă să fie dată mai întâi de mine, pentru că lumea va trebui să aibă încredere în mine mai întâi, ca și în fondator, apoi, ulterior, va veni și încrederea în platformă.

Mă bucur foarte mult să vorbesc despre echipa mea. Suntem, momentan, 8 persoane și am crescut foarte organic. Avem partea tehnică, avem parte de marketing, operations, social media, newslettere și UI/UX design.

Pe Alex (Stanciu, co-fondator și CTO al platformei, n.r.) l-am întâlnit întâmplător, după ce mi-a venit ideea, aici (la BT Stup, n.r.). Eram la un eveniment de networking și, văzându-l, i-am spus că am o idee de afacere, el mi-a spus că se ocupă cu partea tehnică la website-uri și am început o colaborare care e foarte fructuoasă.

A creat platforma de la zero și colaborăm și când apar probleme tehnice, și când vrem să implementăm ceva. El este acolo un „furnizor” de soluții disponibil non-stop.

StartupCafe.ro: Primul utilizator nu o să-l uit pentru că…

Mihnea Ioanițescu: Primul utilizator, sau mai bine zis, primii utilizatori au fost prietenii și familia care au încercat platforma pentru prima oară și ne-au dat cel mai bun feedback. Ulterior, din vorbă în vorbă, au venit și prietenii prietenilor. Iar ca și prestator de servicii, am făcut un guerilla marketing, în sensul în care căutam noi ca un dispecerat pe alte platforme și încercam să punem în legătură cu persoana care avea sarcina de făcut.

Cel mai important prestator pentru mine este cineva de 20 de ani care are probleme în familie și fix face taskurile pe platformă pentru a putea să-și întrețină familia.

StartupCafe.ro: Ce-mi definește afacerea?

Mihnea Ioanițescu: Rapiditate și tehnologie. Aplicația funcționează peste tot. Oricine poate să posteze pe platformă. Noi încercăm, pe partea de marketing, să ne concentrăm în București, ca fiecare leu cheltuit să fie mult mai bine investit aici, în zona locală. Dar nu excludem ca din niciun oraș să ne vină taskuri și efectiv să se găsească ei prin platformă.

Avem pe platformă 158 de prestatori înscriși, pe care îi verificăm personal. Avem 50 de task-uri făcute, finalizate cu succes, toate de 5 stele, din fericire. Din aproape 1.000 de utilizatori acum pe platformă, 200 de sesiuni zilnice sunt cu o pondere de creștere destul de mare și asta mă bucură foarte tare.

StartupCafe.ro: Dacă n-aș face asta, aș fi…

Mihnea Ioanițescu: Îmi place să cred că iubesc oamenii și atunci tot ceva care să mă lege de oameni și de interacțiunile cu oameni și între oameni. Îmi place să ajut, Aidly chiar este platforma care mă definește pe mine ca persoană. Eu am background în ospitalitate. Am făcut facultatea Manchester Metropolitan University și am studiat management hotelier, respectiv hospitality.

Calea antreprenoriatului a început văzând faptul că nu există o platformă similară și am zis să o aduc eu aici, în România. Văzând că alții nu fac cum cred eu că ar trebui să facă această platformă, am zis să-mi iau hamurile în mână și să încerc eu să aduc asta aici, pe piața locală.

StartupCafe.ro: Ultima provocare bifată?

Mihnea Ioanițescu: Să ne cunoască din ce în ce mai multă lume, dar este un „work in progress”, pentru că este un cerc vicios. Cu cât te cunoaște mai multă lume, cu atât vin mai multe taskuri, respectiv mai mulți prestatori pe platformă.

StartupCafe.ro: Ce mă ține treaz noaptea?

Mihnea Ioanițescu: Încrederea pe care trebuie să o dau altora în mine, mai întâi, și, respectiv, în platformă.

StartupCafe.ro: Ce îmi dă energie?

Mihnea Ioanițescu: Lucrurile mici, „small wins”, aș spune, de fiecare dată când se întâmplă un task cu succes sau când cineva spune un lucru bun despre noi, ca și persoane sau ca și platformă, îmi dă un mic boost de energie.

StartupCafe.ro: Ce servicii am accesat prin BT Stup?

Mihnea Ioanițescu: Contul de firmă pe care-l am, l-am făcut prin BT Stup și, respectiv, și firma am înființat-o prin serviciile de aici. Am participat la workshop-ul de vânzări al lui Florin, unde așa am început să colaborez pentru Aidly.

Workshop-ul a fost foarte interesant, dar pe mine, personal, m-a ajutat foarte mult conexiunea pe care am avut-o cu Alex, pentru că, în partea de networking, eram un cerc mai mare și eu am spus că am o idee de afacere, ulterior ne-am văzut la o cafea. Pentru mine asta a fost partea cea mai fructuoasă din acel workshop.

Într-adevăr, de la workshop, partea pe care mi-o amintesc întotdeauna este faptul că în vânzări există un semafor. Clientul poate să fie pe roșu, când nu acceptă serviciile tale, pe galben, sau pe verde, atunci când este înclinat ca să cumpere de la tine.

StartupCafe.ro: Ce urmează?

Mihnea Ioanițescu: Momentan suntem în căutarea unei finanțări pentru a putea să ne dezvoltăm mai mult partea de marketing, respectiv să creăm și o aplicație mobilă, ca să putem să avem o retenție mai mare la utilizatorii pe care deja îi avem.

Eu, personal, caut noi investiții pentru noi. Căutăm parteneri. Din toate punctele de vedere avem nevoie de parteneri pentru a putea să audă mai multă lume de noi și să creăm și mai multă încredere. De asemenea, încercăm să dezvoltăm platforma care să fie bug-free.

Notă: Acest interviu a fost editat pentru concizie și claritate.