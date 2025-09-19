Skip to content

Mătase naturală în Vâlcea, loc de joacă și produse din ceramică  – Știri despre afaceri locale din România 2025

Sursă: © Pogorelova | Dreamstime.com

O familie din Vâlcea are o fermă de viermi de mătase, din care obțin fir pentru ii, cămăși, rochii și marame, un fost fotbalist de la o echipă din Târgu Jiu deține un loc de joacă, iar doi tineri din Sibiu produc și vând căni și farfurii din ceramică. StartupCafe.ro vă prezintă o selecție de știri locale despre idei de afaceri din România.

Iată câteva idei de afaceri autohtone de succes:

  • Vâlcea: O familie din România crește viermi de mătase, produce borangic și țese haine tradiționale cu el. Afacerea este unică în țară – Daily Business
  • Gorj: Mega parc gonflabil deschis lângă Târgu Jiu de un fost fotbalist de la Pandurii – Pandurul
  • Sibiu: La 20 de ani, o sibiancă și-a deschis afacere în satul natal: „Pun accent pe calitate și pe atenția la detalii, iar dorința mea este ca fiecare client să plece mulțumit și cu zâmbetul pe buze” – Turnul Sfatului
  • Sibiu: „Mâini în lut”: La 23 de ani, doi tineri din Sibiu și-au deschis propria afacere: „Am pornit cu gândul să ne concentrăm pe oameni și pe experiența pe care le-o oferim” – Turnul Sfatului

---

