O familie din Vâlcea are o fermă de viermi de mătase, din care obțin fir pentru ii, cămăși, rochii și marame, un fost fotbalist de la o echipă din Târgu Jiu deține un loc de joacă, iar doi tineri din Sibiu produc și vând căni și farfurii din ceramică. StartupCafe.ro vă prezintă o selecție de știri locale despre idei de afaceri din România.
Iată câteva idei de afaceri autohtone de succes:
- Vâlcea: O familie din România crește viermi de mătase, produce borangic și țese haine tradiționale cu el. Afacerea este unică în țară – Daily Business
- Gorj: Mega parc gonflabil deschis lângă Târgu Jiu de un fost fotbalist de la Pandurii – Pandurul
- Sibiu: La 20 de ani, o sibiancă și-a deschis afacere în satul natal: „Pun accent pe calitate și pe atenția la detalii, iar dorința mea este ca fiecare client să plece mulțumit și cu zâmbetul pe buze” – Turnul Sfatului
- Sibiu: „Mâini în lut”: La 23 de ani, doi tineri din Sibiu și-au deschis propria afacere: „Am pornit cu gândul să ne concentrăm pe oameni și pe experiența pe care le-o oferim” – Turnul Sfatului
---
Citește și:
- Produse de îngrijire handmade, plăcinte moldovenești în Sibiu și loc de joacă – Știri despre afaceri locale din România 2025
- Spa în Sibiu, servicii de curățenie și fast-food cu ciolan de porc rotisat – Știri despre afaceri locale din România 2025
- Fructe de pădure în Iași, printuri pe textile și tâmplărie – Știri despre afaceri locale din România 2025
- Cașcaval, florărie și cafea și design interior – Știri despre afaceri locale din România 2025