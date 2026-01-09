O antreprenoare bulgăroaică a fondat un startup IT în Germania, iar după 9 ani, l-a vândut pentru 80 milioane dolari

Lubomila Jordanova, o antreprenoare de origine bulgară, a fondat acum 9 ani, în Germania, un startup de software pentru companii de gestionare a emisiilor de carbon, numit Plan A, afacere care este acum cumpărată pentru 80 milioane dolari de o firmă londoneză de software.

Anunțul a fost făcut chiar de ea pe pagina sa de LinkedIn, unde spune că a fondat Plan A cu „o singură convingere: transformarea digitală a economiei este singura cale prin care companiile pot transforma eforturile de sustenabilitate în randamente financiare măsurabile. Am fost printre primii care au construit în acest spațiu, deschizând un drum pe care mulți l-au urmat ulterior”.

Firma britanică Diginex, care dezvoltă soluții RegTech (tehnologie de reglementare) pentru companii, este cea care cumpără startup-ul pentru 80 milioane dolari, tranzacție în numerar și acțiuni.

Jordanova a mai spus că software-ul va continua să existe, dar va cuprinde capabilități ESG mai bogate, instrumente mai bune pentru lanțul de aprovizionare, o precizie mai bună și extinderea științei la scară largă, iar ea va rămâne în continuare CEO al Plan A.

Cine este Lubomila Jordanova

Lubomila Jordanova s-a născut și a crescut în Bulgaria până s-a mutat în Marea Britanie la vârsta de 17 ani, spunea ea într-un interviu acordat TechBBQ. Acolo, a urmat cursurile Aston University și a terminat un master în management la Școala de Economie și Științe Politice din Londra (LSE), conform LinkedIn. Înainte de a fonda Plan A, a lucrat în domeniul financiar, cu un internship pentru un fond de investiții din Bangkok imediat după terminarea masterului și cu 2 ani de lucru într-un startup fintech, iwoca, a spus pentru Betahaus.

Ideea Plan A i-a venit în anul 2016, după ce, în loc să facă surfing în Maroc, a strâns gunoaie aruncate pe plajă, lucru care a determinat-o să vrea să creeze o afacere care să răspundă la impactul acțiunilor oamenilor asupra planetei.

Produsul Plan A este un SaaS (Software-as-a-Service) prin care companiile pot contabiliza carbonul și pot primi sfaturi de reducere a emisiilor, inclusiv prin inteligență artificială. Startup-ul spune, pe pagina sa oficială, că platforma este folosită de peste 1.500 de companii și parteneri și că are multiple certificări.

Pe lângă fondarea Plan A, ea a co-fondat și Greentech Alliance în 2020, o comunitate de peste 1.000 de companii de profil, consultanți, experți și investitori de capital de risc. De asemenea, este de 2 ani de zile membru consultativ al Băncii Europene de Investiții (BEI).