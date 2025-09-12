Skip to content

Produse de îngrijire handmade, plăcinte moldovenești în Sibiu și loc de joacă – Știri despre afaceri locale din România 2025

Produse de îngrijire handmade, plăcinte moldovenești în Sibiu și loc de joacă – Știri despre afaceri locale din România 2025
Sursă: © Iryna Kushnarova | Dreamstime.com

O tânără din Republica Moldova și-a deschis o afacere cu plăcinte moldovenești în Sibiu, după ce a accesat fonduri europene, un ieșean are o afacere cu produse naturale, cum ar fi dulcețuri, sosuri, ceaiuri, zacuscă, iar o antreprenoare din Prahova vinde produse de îngrijire handmade. StartupCafe.ro vă prezintă o selecție de știri locale despre idei de afaceri din România.

Iată câteva idei de afaceri autohtone de succes:

  • Iași: Este incredibil ce a făcut acest tânăr din Iași cu moștenirea de la străbunicii săi! „Ne axăm pe produse care sunt sută la sută naturale” – BZI
  • Prahova: Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor – Observatorul Prahovean
  • Sibiu:  ȚopixLand: După ce au lucrat mai mulți ani în străinătate, doi prieteni din Sibiu au deschis un loc de joacă, în Valea Aurie. „Am vrut să fie cât mai aproape de natură” – Turnul Sfatului
  • Sibiu: O tânără din Republica Moldova a accesat fonduri europene de 34.000 de euro și a deschis o afacere cu plăcinte moldovenești, la Sibiu: Îmi doresc să mâncăm cât mai sănătos – Turnul Sfatului

---

Citește și:

Idei | Antreprenori

Președinte TechAngels

Investitorii TechAngels România au acordat startup-urilor finanțări individuale de aproape 1 milion EUR, în prima jumătate a anului 2025

Nebius, fosta companie rusească Yandex NV, acord cu Microsoft pentru infrastructură de inteligență artificială

Gigantul olandez în semiconductori ASML investește în startup-ul francez Mistral AI. Firma de inteligență artificială valorează aproape 12 miliarde EUR

tasta verde

Listă: Cele 25 de startup-uri „verzi” acceptate într-un program de accelerare, susținut de o companie petrolieră

Experți Google, Amazon și Alibaba vin la București, cu informații valoroase despre AI și alte tehnologii, pentru antreprenorii români. Programul conferinței How to Web 2025

SeedBlink x Venture University

Platforma SeedBlink, parteneriat cu Venture University pentru programe de instruire în domeniul capitalului de risc

Profesorii români se pot înscrie pentru predarea de cursuri de educație antreprenorială, financiară și altele, oferite de JA România