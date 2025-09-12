Produse de îngrijire handmade, plăcinte moldovenești în Sibiu și loc de joacă – Știri despre afaceri locale din România 2025

Nebius, fosta companie rusească Yandex NV, acord cu Microsoft pentru infrastructură de inteligență artificială

Nebius, companie de infrastructură de inteligență artificială, cunoscută anterior sub numele de Yandex NV, a încheiat un acord de 17,4 miliarde dolari cu americanii de la Microsoft, pentru furnizarea de procesoare pentru AI. Compania va furniza timp de 5 ani infrastructură GPU pentru inteligență artificială, potrivit Reuters. De asemenea, Microsoft va putea cumpăra servicii adiționale, ridicând...