Produse de îngrijire handmade, plăcinte moldovenești în Sibiu și loc de joacă – Știri despre afaceri locale din România 2025

O tânără din Republica Moldova și-a deschis o afacere cu plăcinte moldovenești în Sibiu, după ce a accesat fonduri europene, un ieșean are o afacere cu produse naturale, cum ar fi dulcețuri, sosuri, ceaiuri, zacuscă, iar o antreprenoare din Prahova vinde produse de îngrijire handmade. StartupCafe.ro vă prezintă o selecție de știri locale despre idei de afaceri din România.
Iată câteva idei de afaceri autohtone de succes:
- Iași: Este incredibil ce a făcut acest tânăr din Iași cu moștenirea de la străbunicii săi! „Ne axăm pe produse care sunt sută la sută naturale” – BZI
- Prahova: Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor – Observatorul Prahovean
- Sibiu: ȚopixLand: După ce au lucrat mai mulți ani în străinătate, doi prieteni din Sibiu au deschis un loc de joacă, în Valea Aurie. „Am vrut să fie cât mai aproape de natură” – Turnul Sfatului
- Sibiu: O tânără din Republica Moldova a accesat fonduri europene de 34.000 de euro și a deschis o afacere cu plăcinte moldovenești, la Sibiu: Îmi doresc să mâncăm cât mai sănătos – Turnul Sfatului
