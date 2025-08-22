Spa în Sibiu, servicii de curățenie și fast-food cu ciolan de porc rotisat – Știri despre afaceri locale din România 2025

Un ieșean și-a deschis afacere cu ciolan de porc rotisat în regim fast-food, o prahoveancă are o afacere cu servicii de curățenie, iar o tânără din Sibiu și-a deschis un centru Spa cu o investiție de 10.000 EUR. StartupCafe.ro vă prezintă o selecție de știri locale despre idei de afaceri din România.
Iată câteva idei de afaceri autohtone de succes:
- Iași: Un tânăr din Iași a dat lovitura cu un fast-food cum nu s-a mai văzut! Singurul loc din oraș unde găsești acest preparat: „Înainte, vindeam hârtie igienică” –BZI
- Prahova: Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business – Observatorul Prahovean
- Sibiu: O tânără de 23 de ani din Sibiu și-a deschis afacere cu investiție de 10.000 de euro. „Mă adresez celor care simt nevoia unei pauze reale” – Turnul Sfatului
- Sibiu: Din pasiune pentru mașini, doi sibieni și-au deschis afacere cu investiție de aproximativ 30.000 de euro: Lucrăm la mașini care costă de la 2.000 de euro, până la sute de mii – Turnul Sfatului
