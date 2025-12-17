UE publică primul proiect de Cod de bune practici privind marcarea conținutului generat de inteligență artificială

Comisia Europeană a publicat astăzi, 17 decembrie 2025, primul proiect al Codului de bune practici privind marcarea și etichetarea conținutului generat de IA, potrivit unui comunicat.

Regulamentul privind Inteligența Artificială (AI Act) include obligații pentru furnizori de a marca conținutul generat sau manipulat de IA într-un format care poate fi citit automat și pentru utilizatorii care implementează sisteme de IA generativă în scopuri profesionale de a eticheta în mod clar deepfake-urile și publicațiile cu texte bazate pe IA cu privire la chestiuni de interes public.

Pentru a ajuta furnizorii și operatorii să îndeplinească aceste cerințe, Comisia facilitează elaborarea unui cod de bune practici voluntar, elaborat de experți independenți, înainte ca aceste norme să intre în vigoare, a explicat Comisia.

Proiectul actual include două secțiuni:

Prima secțiune, care se referă la normele de marcare și detectare a conținutului generat de inteligență artificială , aplicabile furnizorilor de sisteme de IA generativă;

, aplicabile furnizorilor de sisteme de IA generativă; A doua secțiune, care se referă la etichetarea deepfake-urilor și a anumitor texte generate sau manipulate de IA cu privire la chestiuni de interes public și se aplică operatorilor de sisteme de IA generativă.

Comisia va colecta feedback cu privire la primul proiect de la participanții și observatorii la Codul de bune practici până la 23 ianuarie 2026.

Codul de bune practici va fi finalizat în luna iunie a anului viitor, primul proiect este disponibil AICI, iar al doilea va fi elaborat până la jumătatea lunii martie 2026.

Normele privind transparența conținutului generat de IA vor deveni aplicabile la 2 august 2026.