Reglementarea inteligenței artificiale prin AI Act este „un semn sănătos al democrației” – lider al Institutului UE pentru inovare

Reglementarea inteligenței artificiale în Uniunea Europeană, prin regulamentul AI Act, este „un semn sănătos al democrației”, consideră președintele Consiliului de conducere al Institutului European pentru Inovație și Tehnologie (EIT).

Marți, într-o conferință, la Budapesta, Dobrev a fost chestionat de reporterul StartupCafe.ro în legătură cu faptul că Uniunea Europeană a reglementat domeniul inteligenței artificiale, chiar de la începutul dezvoltării acestei tehnologii.

„E un semn sănătos al democrației și cred că nu trebuie să pierdem practica dezbaterii. Clar, dacă cetățenii noștri au anumite temeri, e nevoie de dezbatere democratică. Dar un rezultat bun al dezbaterii este o soluție cu care toată lumea este confortabilă și poate merge mai departe cel puțin până la un punct.

Sunt încrezător că, în urma dezbaterii noastre democratice, prin mai multe iterații și modificări, vom găsi o cale să facem AI sigură, dar în aceeași măsură, eficace. Dar dacă ne uităm la actualele aplicații ale AI, problema nu este că sunt prea bune sau prea înspăimântătoare, problema este că nu sunt suficient de bune. Deci prefer să fie așa, decât să fie făcută prin dictate dictatoriale și amândoi am trăit în țări în care am văzut cum arată asta. Dar sunt încrezător că rezultatele vor fi pozitive” - a spus Dobrev, care este bulgar.

Cu un buget nou alocat, de aproape 1 miliard de euro de la Uniunea Europeană, EIT nu are o strategie de investiții în „hype-uri”, dar ia în serios inteligența artificială.

„Noi nu credem în hype-uri, dar asta nu înseamnă că nu credem că AI este importantă. Poziția noastră este că beneficiile reale ale inteligenței artificiale vor fi în aplicații iar aplicațiile necesită acele domenii de expertiză în care comunitățile noastre de inovare sunt bune. Dacă vrei să dezvolți tehnologii în energie, EIT InnoEnergy este probabil cel mai bun loc din care să începi. Ca atare, sigur că luăm AI-ul foarte în serios. Dar nu prea credem în noțiunea de a investi în încă un model AI de 1.000 de miliarde de dolari, care copiază ceea ce deja a fost făcut cu investiții, care să consume energie și să conducă la exact același lucru la final”, a mai declarat Stefan Dobrev.

El a recunoscut, însă, că Uniunea Europeană are un deficit în abilitatea de a transpune știința în produse de piață.

„Într-o lume a incertitudinii, a competiției dintre regiuni, abilitatea noastră de a ne apăra prosperitatea și valorile depinde de calitatea de a fi competitivi, în termeni de putere economică, socială și în termeni de inovație. Să ne uităm la Raportul Draghi, să vedem unde este deficitul nostru în raport cu alte regiuni. Nu este în cunoștințe, nu este în publicațiile din universități, ci în abilitatea de a ne transforma creativitate în impact în economie, în piață, pe teren. EIT creează această punte între cercetare și companiile care o pot scala și o aduce pe piață” - a mai spus președintele EIT.

Stefan Dobrev a subliniat că firmele europene trebuie să realizeze „produse noi și interesante” pentru piețe.

Antreprenori europeni, premiați de EIT cu bani

O serie de antreprenori și inovatori din Europa au fost premiați, marți, la Budapesta, în cadrul finalei EIT Innovation Awards 2025.

Premiile EIT recompensează inovațiile cu impact major și oamenii din spatele acestora. Fiecare premiu este însoțit de un grant financiar: 50.000 euro pentru locul I, 30.000 euro pentru locul II și 20.000 euro pentru locul III.

Changemaker Award – acordat unui lider remarcabil și model de urmat, ale cărui activități generează un impact social semnificativ. Câștigătoarea din acest an este Laura Laringe (Germania), nominalizată de InnoEnergy, pentru cofondarea reLi Energy, companie care îmbunătățește performanța bateriilor prin software inteligent.

– acordat unui lider remarcabil și model de urmat, ale cărui activități generează un impact social semnificativ. Câștigătoarea din acest an este Laura Laringe (Germania), nominalizată de InnoEnergy, pentru cofondarea reLi Energy, companie care îmbunătățește performanța bateriilor prin software inteligent. Innovation Team Award – destinat unei echipe diverse din domeniile educației, cercetării și afacerilor, care dezvoltă un produs sau serviciu inovator cu potențial transformator. Premiul a fost câștigat de AI Automated Industrial Analytics (Italia), nominalizată de EIT Manufacturing, pentru dezvoltarea unui instrument de inteligență artificială care detectează rapid problemele în producție și ajută angajații să ia decizii mai bune pe baza datelor în timp real.

– destinat unei echipe diverse din domeniile educației, cercetării și afacerilor, care dezvoltă un produs sau serviciu inovator cu potențial transformator. Premiul a fost câștigat de AI Automated Industrial Analytics (Italia), nominalizată de EIT Manufacturing, pentru dezvoltarea unui instrument de inteligență artificială care detectează rapid problemele în producție și ajută angajații să ia decizii mai bune pe baza datelor în timp real. Venture Award – oferit unui startup emergent din comunitatea EIT, care demonstrează un potențial excepțional de creștere. Câștigătorul ediției de anul acesta este ABLE Human Motion (Spania), nominalizat de EIT Health, pentru dezvoltarea unor cadre robotizate motorizate (exoschelete) accesibile, care ajută persoanele să redevină mobile și să își susțină procesul de reabilitare.

Lista completă a câștigătorilor EIT Awards 2025 (locurile I–III)

Changemaker Award:

Laura Laringe (Germania) Laurie Lancee (Olanda) Farnaz Baksh (Estonia)

Innovation Team Award:

AI Automated Industrial Analytics (Italia)

Echipa de inovație BRIGHT Project (Estonia)

VoiceMed (Italia)

Venture Award:

ABLE Human Motion (Spania) Sofi Alchemist (Finlanda) Digiclean Solutions AB (Suedia)

Public Award – premiul preferat de public, desemnat prin vot online. Anul acesta, câștigător a fost tot ABLE Human Motion (Spania).