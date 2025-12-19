Cum a arătat TikTok-ul românesc, în 2025: De la afacerile locale prezente pe platformă, la melodia virală „Dame un Grrr”

Afacerile și brandurile locale și-au făcut simțită prezența pe TikTok anul acesta, prosperând prin autenticitate și prin conectarea cu comunitățile lor, spune platforma socială într-un comunicat transmis, vineri, StartupCafe.ro.

TikTok subliniază creșterea afacerii Suta de Grame, deținută de Dragoș Neacșa, de la un fenomen viral pe platformă la o rețea cu multiple locații. De asemenea, „gemulețul” lui Elian Miță continuă să capteze atenția și să genereze vânzări semnificative.

Anul acesta, s-a remarcat și piesa românilor Fantomel și Kate Linn, „Dame un Grrr”, care încheie anul 2025 pe locul #5 în Top 20 melodii ale anului pe TikTok la nivel global, inspirând tranziții de machiaje și ținute vara aceasta. În total, melodia a fost folosită în peste 3 milioane de videoclipuri postate, transmite TikTok.

Piesa lor de debut s-a clasat anterior pe locul #3 în Topul Melodiilor verii pe TikTok în 2025.

Categoriile de conținut remarcabile pe TikTok România, în 2025

Divertisment: În 2025, utilizatorii au transformat platforma în destinația principală pentru TV, filme și seriale, și au împărtășit reacții, recenzii și clipuri care au generat conversații pe platformă;

Sport: Platforma spune că a devenit un hub pentru momente importante, imagini din culise și reacții ale fanilor, a stârnit conversații în jurul acestora, a celebrat victoriile și a inspirat comunitatea să se implice;

Cultură: În 2025, platforma a continuat să amplifice momentele și evenimentele culturale locale, recunoscute pe scena internațională, cum ar fi Festivalul George Enescu și Festivalul Internațional de Film Transilvania, care au găsit noi audiențe pe TikTok;

Energia de festival: Creatorii au împărtășit momente importante, imagini din spatele scenei și experiențe personale de la festivaluri precum Untold, Beach, Please și Electric Castle.

De asemenea, platforma socială a continuat să fie un hub de învățare și descoperire în România, prin creatori care au vorbit despre fizică într-un mod captivant, de geografie prin lecții interactive și despre matematică într-un mod interesant. În plus, #BookTok a continuat să stârnească pasiunea pentru lectură, cu creatori care au oferit recenzii, recomandări și perspective literare. Librării românești precum Cărturești și platforme de audiobooks ca Voxa au continuat să implice comunitatea și să conecteze pasionații de literatură pe TikTok, spune platforma.

Alte categorii importante de conținut de pe TikTok în 2025 au fost Călătorii și Explorare, Gastronomie, Comedie, Pasiunea pentru auto, Stil de viață, Fashion & Beauty și Schimbări pozitive.

Eveniment pentru creatorii români de pe TikTok

Luna aceasta, TikTok a găzduit primul Creators Education Day din România, un eveniment conceput pentru a dezvolta o comunitate creativă dinamică, sigură și inspirațională. Evenimentul special a reunit 100 de creatori de referință din comunitatea TikTok din România, dar și mulți alți creatori.

Pe parcursul zilei, invitații au participat la sesiuni conduse de experți și ateliere practice susținute de reprezentanți ai platformei, oferind sfaturi despre cum să creeze conținut captivant și de înaltă calitate, tehnici de storytelling creativ și strategii de creștere, în timp ce le-au fost prezentate informații despre instrumentele și politicile existente ale TikTok pentru o experiență sigură și pozitivă pe platformă.

De asemenea, platforma a celebrat realizările a cinci creatori români, a căror activitate continuă să modeleze și să inspire scena digitală locală. Aceste recunoașteri reflectă aprecierea TikTok pentru creatorii care își investesc timpul, pasiunea și creativitatea, făcând comunitatea din România una dintre cele mai dinamice și unice din regiune: