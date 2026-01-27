Cine este Khaby Lame: Dat afară la începutul pandemiei, a devenit cel mai urmărit creator de pe TikTok, iar acum și-a vândut afacerea pentru aproape 1 miliard dolari

Acum 6 ani, Khaby Lame a fost dat afară de la jobul său de operator de mașini într-o fabrică și a început să facă videoclipuri amuzante pe platforma TikTok. Acum, tânărul de 24 de ani a semnat un acord prin care își vinde brandul și conținutul unei companii americane, într-o tranzacție de peste 900 milioane dolari, conform Business Insider Africa.

Rich Sparkle Holdings, companie furnizoare de servicii financiare și pentru întreprinderi devenită firmă de AI și comerț, cumpără drepturile operaționale globale asupra brandului comercial și afacerii digitale a lui Khaby Lame pentru o perioadă de mai mulți ani.

Khabane „Khaby” Lame (25 ani) s-a născut în Dakar, Senegal, dar s-a mutat cu familia sa în Italia, pe lângă Turin, la vârsta de 1 an. El a studiat în școli italiene până la vârsta de 14 ani, când a fost mutat la o școală religioasă din Dakar. Lame a lucrat ca operator de mașini într-o fabrică din Turin până în martie 2020, când a fost dat afară, la începutul pandemiei Covid.

După ce a fost dat afară, a început să facă videoclipuri pe rețeaua socială TikTok, devenind popular mimând și gesticulând în stilul altor videoclipuri complicate de tip „life hacks”. El făcea același lucru ca-n videoclipuri într-un mod simplu, fără să spună nimic, urmat de un gest caracteristic cu mâna.

Un an mai târziu, în 2021, l-a întrecut pe DJ-ul Gianluca Vacchi ca număr de urmăritori și a depășit-o și pe creatoarea de conținut Addison Rae, devenind a doua cea mai urmărită personalitate de pe platformă în general. Între timp, el a făcut parte din mai multe colaborări, cum ar fi cu Juventus și Hugo Boss.

În 2022, Lame a fost inclus în listele Fortune's 40 Under 40 și Forbes' 30 Under 30, iar în luna iunie, a devenit cel mai urmărit creator de pe TikTok, depășind-o și pe Charli D'Amelio. În momentul de față, contul lui Khaby are peste 160 milioane de urmăritori. Managerul său de social media, Alessandro Riggio, spunea că Lame câștiga până la 750.000 dolari pe postare și era pe cale să facă 10 milioane până la finalul anului.

În anul 2023, a devenit jurat la emisiunea „Italy’s Got Talent” și a fost adăugat în jocul Fortnite. În anul 2025, influencerul a a fost inclus pe lista inaugurală TIME100 Creators, care recunoaște 100 dintre cei mai influenți creatori digitali din întreaga lume.

Acum, influencerul și-a vândut afacerea și brandul pentru peste 900 milioane dolari, 975 milioane conform unei publicații italiene, unei companii americane care vrea să creeze un „geamăn digital” (digital twin) cu ajutorul inteligenței artificiale. Astfel, Rich Sparkle poate folosi scanări ale feței sale, ale vocii și ale modului său obișnuit de mișcare pentru a crea un avatar, care va putea, printre altele, să vândă produse în direct 24 de ore din 24, vorbind simultan în mai multe limbi.

Lame va rămâne implicat în afacere, devenind acționar majoritar, legând performanța viitoare a companiei de monetizarea audienței sale globale.