Cel mai scump domeniu de internet: AI.com s-a vândut la prețul de 70 milioane dolari, în criptomonede

Interes crescut pentru business-ul cu inteligență artificială: patronul unei mari platforme de tranzacții cu criptomonede a cumpărat domeniul de internet AI.com pentru suma de 70 de milioane de dolari, relatează Financial Times.

Kris Marszalek, cofondator al platformei Crypto.com, a plătit prețul de 70 de milioane de dolari în criptomonede către proprietarul site-ului AI.com, o persoană care preferă să rămână anonimă.

Potrivit estimărilor de pe platforma de măsurători de trafic web Similar Web, site-ul AI.com, înregistrat în SUA, a avut 83.141 vizite în luna ianuarie 2026.

Achiziția marchează este cel mai mare preț plătit până acum pentru un domeniu de internet, potrivit TechCrunch.

Anterior, cele mai scumpe domenii de internet au fost:

CarInsurance.com – 49,7 milioane de dolari (2010), VacationRentals.com – 35 de milioane de dolari (2007), Voice.com – 30 de milioane de dolari (2019).

Alte domenii de internet care au atras cumpărători cu dare de mână au fost: PrivateJet.com (30 de milioane de dolari), 360.com (17 milioane de dolari) și Sex.com (aproape 14 milioane de dolari). În cazul domeniului Sex.com, cel de-al doilea cumpărător, firma britanică Escom LLC, a dat faliment în anul 2010, încercând să monetizeze achiziția pe care o făcuse în 2006.