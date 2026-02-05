Anthropic spune că nu va include reclame în „robotul” AI Claude

Compania de inteligenţă artificială Anthropic a anunţat miercuri că chatbotul său Claude va rămâne complet fără reclame, marcând o poziţie fermă faţă de decizia rivalului OpenAI de a introduce, în fază de test, anunţuri publicitare pentru utilizatorii ChatGPT din Statele Unite, relatează CNBC, citată de News.ro.

Într-o postare oficială, Anthropic a precizat că utilizatorii Claude nu vor vedea reclame, linkuri sponsorizate sau plasări de produse în apropierea conversaţiilor, iar răspunsurile chatbotului nu vor fi influenţate de interese comerciale. Compania a explicat că natura personală a interacţiunilor cu un asistent AI face ca reclamele să fie „incongruente” şi, în multe situaţii, „inadecvate”.

Fondată în 2021 de foşti cercetători OpenAI, între care directorul executiv Dario Amodei, Anthropic şi-a construit modelul de afaceri pe contracte enterprise şi abonamente plătite, canalizând veniturile către dezvoltarea continuă a familiei de modele Claude. Compania notează că decizia de a rămâne fără reclame implică „compromisuri”, dar este o alegere pe care şi-o asumă.

Recent, OpenAI a anunţat că va testa reclame vizibile la finalul răspunsurilor ChatGPT pentru utilizatorii serviciului gratuit şi ai pachetului ChatGPT Go, menţionând că acestea vor fi clar marcate şi nu vor influenţa conţinutul generat. Introducerea reclamelor vine pe fondul unor angajamente financiare masive, după ce OpenAI a semnat acorduri de infrastructură în valoare de peste 1.400 trilioane dolari în 2025.

Renunţând la un flux potenţial major de venituri, Anthropic şi-a transformat această opţiune într-un mesaj de brand. Compania a lansat miercuri prima sa campanie pentru Super Bowl, incluzând un spot de 60 de secunde înainte de meci şi unul de 30 de secunde în timpul partidei, ambele cu sloganul: „Reclamele vin în AI. Dar nu în Claude”.