Mii de comercianți români independenți vând în Grecia, Bulgaria și alte țări, prin platforma turcească Trendyol

Platforma turcească de comerț online Trendyol spune, joi, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, că „accelerează extinderea regională prin facilitarea accesului comercianților români la noi piețe externe”.

În prezent, aproximativ 1.500 de selleri români vând pe piața din Grecia, unde vânzările generează, în medie, 30% business suplimentar pentru aceştia, susține marketplace-ul.

În plus, peste 1.300 de comercianți români vând în Bulgaria, la doar două săptămâni de la lansarea acestei opțiuni pe platformă.

Inițiativa de extindere regională a început în noiembrie 2025, când Trendyol a facilitat accesul tuturor comercianților români parteneri pe piața din Grecia. Compania a extins acest model și în Bulgaria, la finalul lunii ianuarie 2026, consolidând astfel rolul României ca hub regional de e-commerce.

Ofertele comercianților români disponibile pe aceste piețe includ peste 2,2 milioane de produse listate pentru Grecia și peste 2 milioane de produse pentru Bulgaria, acoperind o gamă variată de categorii, de la fashion și home, la beauty și lifestyle.

„Consolidarea României ca piață internă robustă și dezvoltarea sa ca hub strategic pentru expansiunea internațională a afacerilor locale reprezintă priorități strategice cheie pentru noi. Investițiile continue în logistică, sisteme de plată, conformitate și capabilități cross-border susțin această direcție, permițându-le comercianților români să își dezvolte cu ușurință afacerile, atât la nivel local, cât și internațional”, declară Irem Yılandil, Head of International Expansion, Trendyol.

Expansiunea internațională este susținută de infrastructura regională a Trendyol, care susține că le oferă comercianților români o „experiență end-to-end, comparabilă cu vânzările locale”. Sellerii au acces astfel la o „rețea logistică transfrontalieră integrată, operată în colaborare cu parteneri internaționali de top, precum și de acces la funcționalitățile Seller Center pentru fiecare piață”.

Instrumente precum migrarea automată a discounturilor și cupoanelor din România în Grecia și Bulgaria permit comercianților să-și aplice rapid strategiile comerciale și să câștige vizibilitate pe noile piețe.

Datele Trendyol arată că vânzările către Grecia generează, în medie, aproximativ 30% business suplimentar pentru comercianții români care au activat această opțiune, confirmând potențialul semnificativ al extinderii regionale prin intermediul platformei.

În prezent, peste 8.000 de comercianți români, majoritatea IMM-uri, sunt activi pe Trendyol, generând aproximativ 50% din volumul local de business al platformei. Pe termen mediu și lung, compania anticipează o creștere accelerată a ecosistemului de selleri români, susținută atât de consolidarea pieței locale, cât și de accesul tot mai facil la piețele externe din regiune.

Trendyol este o companie de comerț online fondată în 2010, la Istanbul, de antreprenoarea Demet Mutlu. În 2021 a ajuns la statutul de „decacorn”, adică o firmă de tehnologie care ajunge la o valoare estimată de cel puțin 10 miliarde de dolari în urma unor investiții obținute înainte de listarea la bursă.

Din anul 2018, compania turcă este controlată de gigantul e-commerce chinez Alibaba Group.