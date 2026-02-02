Recunoaștere internațională pentru un produs românesc: Magiunul de prune Topoloveni, desemnat numărul 1 în lume de TasteAtlas

Magiunul de prune Topoloveni, un produs românesc protejat de Uniunea Europeană, lansat pe piață de antreprenoarea Bibiana Stanciulov, a fost desemnat numărul 1 în lume de către TasteAtlas, potrivit unui comunicat transmis, luni, comunității antreprenoriale StartupCafe.

Potrivit firmei producătoare, Sonimpex Topoloveni, magiunul a obținut două distincții de aur, fiind clasat pe primul loc la categoriile Best Jams and Marmalades Types in the World și Best Fruit Product Types in the World.

„Această recunoaștere internațională validează nu doar calitatea produselor noastre, ci și valoarea patrimoniului gastronomic românesc. Demonstrează că tradiția, autenticitatea și respectul pentru ingrediente pot concura și câștiga la cel mai înalt nivel internațional. Prin această performanță, produsele Topoloveni devin ambasadori ai brandului de țară, oferind românilor un motiv real de mândrie și confirmând că valorile locale pot genera excelență recunoscută la nivel global”, a declarat Diana Stanciulov (foto), director comercial al Sonimpex Topoloveni, din județul Argeș.

Cel mai bun produs din fructe în ultimii 4 ani, consecutiv, conform TasteAtlas

Firma Sonimpex spune că Magiunul de prune Topoloveni este realizat după o rețetă tradițională, fără zahăr adăugat, fără aditivi și fără conservanți, exclusiv din prune proaspete, prin fierbere lentă.

„Magiunul de prune este premiat cu LOCUL I în lume în ultimii patru ani consecutiv de către Taste Atlas. Pentru noi, acest parcurs înseamnă mai mult decât rezultate – înseamnă încredere. Înseamnă familii care își doresc un stil de viață sănătos, mese de dimineață, copii care au crescut cu gustul acesta. Sunt produse 100% naturale, fără zahăr, unice pe piață, gătite cu respect pentru om și pentru natură. Este modul nostru de a arăta că tradiția românească poate merge mai departe, fără compromisuri, și poate fi o sursă reală de mândrie”, a declarat Diana Stanciulov.

Magiunul de prune Topoloveni este un brand românesc de referință, primul produs alimentar din România certificat de Uniunea Europeană cu Indicație Geografică Protejată (IGP), în 2011.

Pe lângă magiunul de prune, Sonimpex Topoloveni a dezvoltat o gamă amplă de produse din fructe și legume – dulcețuri, gemuri, zacuscă și alte preparate – realizate după rețete proprii. Toate produsele sunt 100% naturale, fără zahăr adăugat, fără E-uri, conservanți sau aditivi, iar numele „Topoloveni” este marcă înregistrată la OSIM, devenită sinonim cu calitatea și tradiția românească.

TasteAtlas este o platformă internațională dedicată promovării gastronomiei tradiționale și a preparatelor autentice din întreaga lume. Clasamentele TasteAtlas sunt realizate pe baza evaluărilor utilizatorilor, a opiniilor experților culinari și a cercetării documentate, fiind considerate un reper relevant pentru recunoașterea valorii gastronomice la nivel global, se mai arată în comunicatul firmei românești.