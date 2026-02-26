Iași: O „influenceriță” s-a trezit fără cont de Instagram și cu o ofertă de recuperare de 3.000 EUR

Mihaela Veronica Romila, o creatoare de conținut online din Iași, a povestit cum și-a pierdut contul de Instagram cu peste 50.000 urmăritori și a primit o ofertă de 3.000 EUR pentru a-l recupera, potrivit Ziarul de Iași.

Veronica era tentată inițial să plătească suma cerută, însă „recuperatorii” i-au explicat că, pentru a-și menține contul activ, ar fi trebuit să achite un fel de abonament de aproximativ 200 EUR, o situație similară cu cea trăită de Daniela Costetchi, o altă creatoare de conținut de tip influencer, care a spus, într-un videoclip pe TikTok, cum ar fi fost șantajată de Iuliana Beregoi și rudele sale.

„Am un cont de Instagram cu peste 50 de mii de urmăritori, care mi-a fost suspendat cu două zile înainte să nasc. În această perioadă, am primit tot felul de propuneri de la așa-numiții «recuperatori». Îmi cereau fie 3.000 de euro, fie 1.200 de euro, plus o taxă de protecție lunară, pentru a-mi ține contul activ”, a spus Veronica.

Influencerița a spus povestea la 3 luni după ce și-a pierdut contul, odată ce Daniela a a ieșit în față și a povestit cum, timp de cinci ani, și-a pierdut contul de Instagram de mai multe ori și a plătit peste 47.200 EUR către persoana care o șantaja. După ce Daniela Costetchi a refuzat să mai plătească, a fost amenințată direct, cu un sicriu lăsat la poarta ei.

Spre deosebire de Daniela, Veronica spune că nu a ajuns la astfel de amenințări, dar nu și-a recuperat contul până acum și spune că se așteaptă ca noul ei cont să fie suspendat.