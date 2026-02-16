TikTok intră în Alianța Europeană pentru Standarde în Publicitate (EASA), dar rămâne sub lupa CE pentru designul care creează dependență

Rețeaua TikTok anunță, luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro, că s-a alăturat Alianței Europene pentru Standarde în Publicitate (EASA) în calitate de membru digital, consolidându-și angajamentul față de publicitatea responsabilă prin autoreglementare și protecția consumatorilor, la puțin timp după ce Comisia Europeană a constatat preliminar că ar încălca Regulamentul privind Serviciile Digitale (DSA) prin „designul captivant”.

În calitate de Membru cu Drepturi Depline, TikTok va susține 28 de organizații de autoreglementare în publicitate din Europa.

Prin TikTok Safety Suite, platforma oferă un set cuprinzător de controale, instrumente și soluții de măsurare furnizate de terți, concepute pentru siguranța brandului și performanța campaniilor publicitare.

În plus, rețeaua de socializare oferă setări clare pentru informarea comercială, inclusiv etichete de parteneriat plătit și funcții pentru conținutul de marcă, pentru a ajuta creatorii și brandurile să comunice deschis, în timp ce se asigură că oamenii pot identifica ușor reclamele.

Reamintim că platforma TikTok a fost recent acuzată de Comisia Europeană că încalcă Actul privind Serviciile Digitale (DSA) prin „designul captivant”. Rețeaua socială a răspuns prin a anunța că va contesta constatările preliminare ale Comisiei. La finalul anului trecut, CE a aprobat angajamentele platformei TikTok pentru transparența reclamelor prezente, așa cum am mai scris pe StartupCafe.ro.

Firmele are au avut reclame pe platformă au generat o valoare economică de 31 miliarde EUR anul trecut, în UE, conform unei cercetări independente recente realizate de Public First. Mai mult, pentru IMM-uri, publicitatea pe TikTok a generat o creștere economică totală de 13 miliarde EUR.

„Aderarea la EASA este un punct de referință major pentru TikTok și oficializează sprijinul nostru pentru partenerii cu care am lucrat în culise de mai mulți ani. Având scopul comun de a promova și susține publicitatea responsabilă, așteptăm cu nerăbdare să lucrăm cu EASA, colegii din industrie și asociațiile partenere din întreaga Europă pentru a construi o mai mare încredere în industria publicității”, a spus Thomas Wlazik, General Manager TikTok Europa, Global Business Solutions.

„Ca platformă globală cu un rol tot mai important în publicitatea digitală, calitatea de membru a TikTok marchează un progres major în angajamentul nostru comun pentru publicitate responsabilă. Această colaborare subliniază dedicarea noastră colectivă de a menține cele mai înalte standarde de transparență și protecție a consumatorilor în ecosistemul digital al Europei”, a declarat Ludovic Basset, Director General al EASA.

„Suntem încântați să urăm bun venit TikTok în calitate de cel mai nou membru al nostru. Aderarea lor reafirmă misiunea noastră colectivă de a susține cele mai înalte standarde publicitare pe toate mediile și exemplifică rolul nostru de lider în promovarea unui mediu bazat pe încredere și integritate în Europa”, a adăugat Orla Twomey, Președinta EASA.

Printre organizațiile susținute prin acest parteneriat se numără RAC – Consiliul Român pentru Publicitate, ASA (Marea Britanie), ARPP (Franța), DWR (Germania), IAP (Italia), AUTOCONTROL (Spania) și altele.