Platforma românească de marketing afiliat 2Performant vrea să strângă peste 1 milion EUR de la investitori și anunță angajări

Platforma românească de marketing afiliat 2Performant, utilizată de influenceri și magazine online, vrea să obțină peste 1 milion de euro de la investitori, printr-o majorare de capital, pentru a face angajări și a-și crește baza de clienți, urmând să se extindă și în Irlanda cu competiția internațională de vânzări online BusinessLeague.

Compania fondată de antreprenorul Dorin Boerescu (foto) a lansat, în perioada 3–16 februarie 2026, oferta de subscriere pentru acțiunile sale nou-emise, conform prospectului operațiunii de majorare de capital.

Intermediarul este firma de brokeraj TradeVille.

Oferta 2Performant cuprinde 4.344.347 de acțiuni noi, la prețul de subscriere de 1,30 lei pe acțiune. Compania listată pe piața AeRO a Bursei de Valori București va putea atrage de la investitori până la 5,64 milioane lei, iar veniturile nete estimate a fi obținute în urma majorării de capital ajung la 5,53 milioane lei (aproximativ 1,1 milioane EUR).

Cu acești bani, platforma de marketing vrea să susțină un plan de extindere în valoare totală de 1,25 milioane EUR:

500.000 EUR vor merge către dezvoltare comercială, vânzări și marketing, pentru creșterea bazei de utilizatori. Aici, banii vor fi investiți, printre altele, în „angajarea și formarea unei echipe comerciale extinse, axată pe achiziția de noi e-shop-uri și creatori de conținut” . Scopul final este creșterea bazei de utilizatori activi și consolidarea poziției pe care o ocupă competiția sa internațională de vânzări online, BusinessLeague.com, ca platformă lider în marketingul de performanță la nivel regional.

. Scopul final este creșterea bazei de utilizatori activi și consolidarea poziției pe care o ocupă competiția sa internațională de vânzări online, BusinessLeague.com, ca platformă lider în marketingul de performanță la nivel regional. 250.000 EUR vor fi alocați pentru creșterea modulului de Influencer Marketing, prin investiții în marketing. După lansarea versiunii MVP a modulului de Influencer Marketing, în octombrie 2025, obiectivul este stimularea adopției acestuia în rândul comercianților și influencerilor, prin campanii dedicate de promovare și parteneriate strategice. Aici, 2Performant are în vedere, printre altele, „parteneriate cu influenceri relevanți și campanii de co-marketing cu parteneri strategici din domeniu”.

500.000 EUR vor fi investiți în extinderea pe piețe internaționale. Concret, 2Performant va testa și adapta modelul BusinessLeague.com pe piața din Irlanda. Investițiile vor acoperi costuri de deschidere a unui birou local, marketing, vânzări, parteneriate locale, participarea la evenimente de profil și actualizări de conformitate (privacy). Irlanda este una dintre cele mai dinamice și influente piețe de tehnologie din Europa. Este sediul european pentru companii globale precum Google, Meta, Microsoft, TikTok și Amazon, fiind un hub strategic pentru inovație, digital marketing și parteneriate B2B.

Inițiată încă din anul 2008, sub denumirea de 2 Parale, platforma de marketing afiliat 2Performant are emise 13 milioane de acțiuni în prezent, din care aproape o treime sunt deținute de fondatorul Dorin Boerescu.