Povestea „Dame Un Grrr”, melodia românească ajunsă un fenomen internațional pe TikTok, Instagram și Facebook

Melodia „Dame Un Grrr”, lansată de doi români, a făcut înconjurul lumii în două luni de la apariție. Piesa a ajuns la peste 20 milioane creații pe TikTok și 50 miliarde vizualizări pe platformele sociale și de streaming, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Piesa este semnată de către românii Fantomel și Kate Linn, pe numele ei real Cătălina Ioana Oțeleanu, iar aceasta a fost lansată, în parteneriat cu Universal Music România și Creator Records, în data de 20 iunie 2025.

„Dame Un Grrr” a ocupat primul loc în trending global pe TikTok timp de aproape două luni și a ajuns pe locul 4 în clasamentul Global Shazam, devenind una dintre cele mai căutate piese din lume prin aplicația Shazam.

„A pornit dintr-o joacă, fără presiune, și totul a venit natural. […] Este genul de piesă care te îndeamnă să te relaxezi, să te simți bine și să nu iei lucrurile prea în serios”, au spus cei doi artiști într-un interviu pentru Libertatea.

Vârful de creații video pe TikTok a fost de peste 700.000 într-o singură zi. În trei luni, piesa „Dame Un Grrr” a generat circa 75 milioane vizualizări pe YouTube, peste 20 milioane creații pe TikTok și 36 milioane streamuri pe Spotify.

Avântul piesei a dus și la colaborarea cu artistul Jason Derulo, lansată în data de 24 iulie 2025.

În perioada următoare, sunt planificate noi colaborări internaționale cu labeluri precum Armada Music, Tomorrowland, SoundOn (TikTok), Empire Music, Creative Genius Records și Dopamina Entertainment, alături de artiști ca Edward Maya, Alexandra Stan, Fantomel, Kate Linn, Haddaway și Yohani, spune firma românească de licențiere și distribuție muzicală Soundfeed.

Firma s-a ocupat de distribuție, licențierea către Universal Music România și de gestionarea drepturilor de autor prin Sony Music Publishing.

Soundfeed spune că a distribuit peste 6.000 albume de la apariția platformei, în anul 2019, până în prezent și gestionează, în medie, 34.500 piese.

Tehnologia din spatele platformei a fost dezvoltată și implementată de Essensys, furnizor de software și aplicații mobile și acționar în companie.