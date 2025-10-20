Fonduri europene: Startup-ul românesc .lumen obține un grant de 11 milioane EUR, pentru roboți autonomi de livrare

Startup-ul românesc .lumen (dotLumen), cunoscut pentru realizarea ochelarilor destinați persoanelor nevăzătoare, a obținut un grant de 11 milioane de EUR, finanțat în cadrul Programului pentru Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare 2021 - 2027 (PoCIDIF), pentru a dezvolta roboți autonomi de livrare. Programul românesc este cofinanțat din Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR), parte a Politicii de Coeziune a Uniunii Europene.

Grantul a fost obținut pentru proiectul „PABLO - Roboți Autonomi Livrare Urbană, anunță .lumen luni, într-un comunicat transmis StartupCafe.ro.

Proiectul are o valoare totală de 56.856.649,01 lei (circa 11 milioane EUR), din care 34.987.312,27 lei (peste 6,8 milioane EUR) reprezintă finanțare nerambursabilă (21.309.568,52 lei din fonduri europene și 13.677.743,75 lei din bugetul național). Acesta se desfășoară în perioada 16 septembrie 2025 - 15 septembrie 2028, având codul MySMIS 333334.

Proiectul reunește un consorțiu condus de .lumen, alături de Institutul de Mecanica Solidelor al Academiei Române (IMSAR), BreadCrumbs Interactive (software de management al flotei) și Linnify (responsabilă de dezvoltarea aplicației de livrare). Împreună, echipele dezvoltă o nouă generație de roboți umanoizi și patrupede pentru livrarea urbană, care vor putea naviga autonom pe trotuare și în zone aglomerate, oferind o alternativă sustenabilă și eficientă la flotele clasice de livrare.

„Am demonstrat că tehnologia PAD AI poate ajuta persoanele nevăzătoare să se deplaseze independent. Acum o extindem pentru a reimagina modul în care se mișcă bunurile în orașe. Imaginați-vă roboți umanoizi și patrupezi care merg pe trotuare și livrează mâncarea sau cumpărăturile” - Cornel Amariei, CEO și fondator .lumen.

„Proiectul PABLO reflectă misiunea noastră de a transforma rezultatele cercetării fundamentale în aplicații tehnologice concrete, printr-o colaborare strânsă între mediul academic și cel privat. Această sinergie reprezintă un pas esențial pentru consolidarea capacității României de a dezvolta sisteme inteligente, sustenabile și competitive la nivel european în domeniul roboticii și al mobilității autonome.” - Alexandru Gal, Cercetător la IMSAR.

Scopul proiectului este dezvoltarea unei soluții autonome de livrare urbană, prin roboți inteligenți, umanoizi și patrupezi, capabili să reducă costurile și timpii de livrare, să minimizeze impactul asupra mediului și să răspundă nevoii tot mai mari de servicii rapide și flexibile.

Printre rezultatele așteptate se numără un sistem complet software și hardware de roboți autonomi, crearea a trei locuri de muncă în cercetare și dezvoltare, o familie de brevete naționale și internaționale, precum și protecția software-ului de navigare bazat pe inteligență artificială.

„Prin automatizarea livrărilor urbane, proiectul poate oferi Europei un avantaj strategic și poate transforma deep-tech-ul românesc într-un model de logistică sustenabilă”, precizează .lumen.

Urmărește un interviu video cu Cornel Amariei, pe YouTube:

Ce face startup-ul românesc .lumen, premiat internațional

Cornel Amariei a fondat startup-ul dotLumen (sau .lumen) în 2020, împreună cu Gabriel Chindriș și Mihai Ivașcu, la Cluj. dotLumen dezvoltă dispozitive medicale inovatoare, care pot fi purtate ca niște ochelari și sunt destinate persoanelor cu deficiențe de vedere, având capacitatea de a înlocui câinii-ghid, la un cost mult mai mic.

Dispozitivul integrează tehnologii de inteligență artificială pentru a sprijini persoanele nevăzătoare să se orienteze și să se deplaseze independent. Tehnologia este patentată la nivel mondial și validată de peste 300 de nevăzători, din aproape 30 de țări.

CEO-ul startup-ului, Cornel Amariei, a activat ca „Head of Innovation” într-o mare companie din industria automobilelor şi este „Standout Member” în primul “Forbes 30 under 30 Europe”. Este primul român care a câștigat prestigiosul premiu „Ten Outstanding Young Persons of the World de JCI”, dobândit anterior şi de personalităţi remarcabile ale lumii precum JFK și Elvis Presley.

Acesta s-a născut într-o familie în care ambii părinți au un handicap locomotor avansat. Astfel, Cornel a realizat impactul dizabilităților asupra oamenilor. El a decis să pună bazele .lumen în urma realizării faptului că peste 40 de milioane de oameni sunt nevăzători la nivel global.

Un alt cofondator, Gabriel Chindriş, specialist de referință în domeniului tehnologiei electronice, a lansat și un grup de cercetare și dezvoltare în cadrul Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca și proiectează zeci de prototipuri și produse pentru multiple segmente tehnologice ale electronicii din următoarele industrii: automobile, bunuri de larg consum, sisteme industriale sau chiar domeniul explorării spațiale.

La rândul său, Mihai Ivașcu, este şi fondatorul Grupului Ingenium, care angrenează dezvoltatori de software, ingineri și directori de afaceri, cu centre la Londra, București şi Washington. Acesta a fost premiat cu “Forbes 30 under 30” și finalist al „Ernst and Young’s Entrepreneur of the Year”.

Recent, startup-ul a anunțat, într-o postare pe LinkedIn, că persoanele nevăzătoare din România vor putea primi dispozitivele sale, în mod gratuit, prin programul „Incluziune socială pentru persoane cu dizabilități prin tehnologii asistive și de acces - Tech Assist” al Autorității Naționale pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPDPD), co-finanțat de Uniunea Europeană.

Amintim că dotLumen este primul startup românesc care a reușit să obțină o finanțare prin programul EIC Accelerator, susținut de Uniunea Europeană.

În plus, a câștigat numeroase premii internaționale, printre care premiul Altice Portugal Innovation for Inclusion și un grant de 20.000 EUR, un premiu de 10.000 dolari la competiția GITEX din Dubai, un premiu de 10.000 de dolari din partea armatei SUA, în cadrul unei competiții care a avut loc la salonul internațional de tehnologie CES 2025, de la Las Vegas, dar și un premiu în cadrul Healthy Longevity Catalyst Awards, o competiție globală multianuală susținută de Uniunea Europeană.

Cu o evaluare de aproape 40 de milioane de euro pe platforma de multifinanțare SeedBlink, dotLumen se numără printre cele mai valoroase startup-uri românești de hardware.