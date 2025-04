Cornel a construit un startup de aproape 40 milioane EUR și face angajări: „Avem 4.000 și ceva de aplicanți în două luni, cred că e un record pentru Cluj”. VIDEO interviu cu directorul dotLumen

Antreprenorul Cornel Amariei, CEO și co-fondator al dotLumen, un startup clujean de dispozitive de orientare pentru nevăzători, care a atras finanțări de aproape 20 de milioane de euro în 5 ani și este evaluat spre 40 de milioane de euro, s-a declarat îngrijorat, personal, de evoluțiile politice din România, Europa și din SUA, în contextul ascensiunii populismului și a izolationismului. Într-un interviu video realizat recent la Bruxelles, pentru comunitatea antreprenorială StartupCafe.ro, inovatorul român a dezvăluit că este foarte aproape de a-și lansa dispozitivele pe piață, iar acum face angajări în ritm alert. Premiat anul trecut și de Armata Americană, Cornel Amariei nu a ocolit nici subiectul taxelor vamale impuse de administrația Donald Trump.

Cornel Amariei a fondat startup-ul dotLumen (sau .lumen, cum mai este scris brandul), alături de Gabriel Chindriş și Mihai Ivașcu, în anul 2020, la Cluj. Brevetul pentru prima variantă a „ochelarilor” pentru nevăzători datează, însă, din 2014. În tot acest timp, echipa dotLumen a investit și a inovat continuu, iar dispozitivul lor se pregătește să iasă pe piață la finalul lunii aprilie 2025. E vorba de un dispozitiv pe care persoanele nevăzătoare în poartă la nivelul capului, ca pe niște ochelari-cască, și le ajută să se orienteze la deplasare, asemeni câinilor-ghid, dar la costuri financiare mult mai accesibile.

Pe Cornel Amariei l-am găsit, săptămâna trecută, la EIC Summit 2025, un eveniment organizat la Bruxelles de Consiliul European pentru Inovație. La standul său simplu și auster, ore în șir, tânărul antreprenor clujean făcea demonstrații cu dispozitivul dotLumen, alături de oamenii curioși, veniți la expoziția din capitala Uniunii Europene. Uneori, mai venea să-l „bată pe umăr” și câte un șef de la EIC, de semnătura căruia poate depindeau investiții totale de miliarde de euro în inovațiile continentului.

dotLumen este primul startup românesc care a reușit să obțină o finanțare de la EIC Accelerator, acceleratorul de afaceri susținut de Uniunea Europeană, prin acest consiliu. Evaluat la aproape 40 de milioane de euro, pe platforma de multifinanțare SeedBlink, dotLumen este unul dintre cele mai valoroase startup-uri românești de hardware, la ora actuală.

Urmărește interviul video cu Cornel Amariei, pe YouTube

Investiții și granturi atrase de startup-ul clujean dotLumen

StartupCafe.ro: Ce faci, Cornel? Te-ai întors la EIC…

Cornel Amariei: Noi întotdeauna ne învârtim în ecosistem european și, bineînțeles, am fost incredibil de onorați să fim primul startup (românesc) accelerat de EIC Accelerator și acum să fim invitați pentru a patra oară la EIC Summit. Să prezentăm inovația noastră Europei e o foarte mare onoare. Europa are încredere în noi, Europa are încredere în România, Europa are încredere în dotLumen. Și bineînțeles că mă bucur să fiu aici. Este interesant că sunt deja atât de multe fețe cunoscute, mă simt ca acasă aici.

StartupCafe.ro: Ce fonduri ați obținut voi de la EIC?

Cornel Amariei: Cel mai important, EIC Accelerator ne-a oferit o blended finance (finanțare combinată - n.r.) de 9,7 milioane de euro, anunțată la finalul anului 2021. Bineînțeles, a durat un pic până când am ajuns la fiecare aspect al lor. O finanțare blended vine cu un grant, care în cazul EIC poate să fie până la 2,5 milioane de euro, pe care noi l-am avut și tocmai l-am finalizat și cred că se va publica în curând unde am ajuns cu el, la care se adaugă o componentă importantă de investiție, în cazul nostru de aproape 7,5 milioane de euro, pe care am accesat-o și pe aceea, nu în totalitate, ci parțial.

StartupCafe.ro: În total, ce investiții a atras dotLumen de la finanțatori?

Cornel Amariei: Este vorba de undeva la 9 milioane de euro în investiție equity deja atrase. Pe lângă asta mai avem 5 milioane de euro, care sunt disponibili sub o altă formă de investiție, când avem nevoie. Pe lângă aceasta, e vorba și de granturi, care acum se apropie de 4,5 milioane de euro. Astea sunt ceea ce se măsoară în euro. Mai sunt și alte lucruri, cum ar fi proiectele-pilot, cu care ne apropiem de jumătate de milion de euro, dar aici ai putea să mergi mai mult în direcția de sales decât de fundraising. Însă cred că o să mai anunțăm încă o parte interesantă în curând.

StartupCafe.ro: Deci aveți acum în pregătire runde de investiții suplimentare?

Cornel Amariei: Întotdeauna mai e o rundă de investiții în pregătire. Numai că acum focusul nostru este pe livrarea produsului, creșterea echipei. Recrutăm, avem 4.000 și ceva de aplicanți în doar două luni, cred că deținem un record pentru Cluj, de unde suntem noi. Și focusul nostru este acolo. După ce o să ne atingem target-urile pe care noi le dorim și o să schimbăm viața oamenilor pe care vrem să o schimbăm (persoane nevăzătoare n.r.), un pic mai puțin la început, dar după aceea vrem să facem fundraising din nou, ca să facem o expansiune puternică. Astăzi, totul este despre Europa, totul este despre punere pe piață, totul este despre a maturiza compania, pentru a fi pregătiți pentru a fi pregătiți pentru asta, Și după, este o lume întreagă, o planetă întreagă în care vrem să fim și să ajutăm oameni.

StartupCafe.ro: Pe ce posturi faceți acum angajări?

Cornel Amariei: În principal, compania noastră este împărțită în două. Avem partea de R&D (cercetare și dezvoltare), echipa de R&D, unde recrutăm 4-5-6-7 oameni, pe direcțiile de software engineering și hardware engineering, și pe partea de business development (dezvoltarea afacerii n.r.), care este cealaltă partea companiei, o parte foarte mică - la noi, din 50 de oameni, 45 sunt în R&D și 5 în business development - și trebuie să creștem această echipă.

Recrutăm CFO (director financiar), business developer, am recrutat marketing, am rezolvat acea poziție. Dar cel mai important, recrutăm business developeri, care vin din foarte multe direcții, unii merg spre sales (vânzări n.r.), unii merg spre company structure și support, lucrurile astea.

StartupCafe.ro: Ați avut acea rundă de investiție pe SeedBlink, a fost foarte apreciată, în mai puțin de o zi v-ați atins ținta de finanțare. De unde vine acest entuziasm al investitorilor individuali din România pentru startup-ul dotLumen?

Cornel Amariei: În 7 ore, 1 milion de euro și, de fapt, până seara, eram la 1,5 milioane de euro cu lista de așteptare. Este un record pe regiune, este absolut incredibil. Eu țin minte că la ora 10 începea runda, iar eu eram la dentist și am ieșit la ora 12, pentru că urmasem o procedură lungă. Și, când am ieșit de la dentist, eram undeva la 500-600 de mii de euro. Și te uiți la asta și zici: What have I done? (Ce am făcut? - n.r.).

StartupCafe.ro: Ce spune asta despre percepția pe care o are dotLumen în rândul românilor. De unde atâta entuziasm pentru dotLumen pe scena noastră de investiții?

Cornel Amariei: Îți dai seama că e o chestie cu care ne mândrim și în același timp ne măgulește. Faptul că suntem foarte bine cunoscuți - noi știam că suntem foarte bine cunoscuți - dar este o diferență între a fi cunoscut și a avea brandingul corect și încrederea oamenilor să vină și să pună bani. Ăsta a fost un lucru care m-a uimit și ne-a arătat cum suntem percepuți, a arătat cât de importantă este echipa și de faină este, cât de important este ceea ce facem și cât de mult cred oamenii în noi și în orizontul pe care vrem să-l deschidem. A fost o binecuvântare, un moment superb care ne-a dat un drive enorm. Pe de altă parte și în niciun fel negativ, noi am planificat să dureze vreo 2 săptămâni să obținem acel milion de euro și am pregătit o campanie de marketing de 2 săptămîni pe care a trebuit să o aruncăm în 6 ore la gunoi. Ceea ce a fost incredibil.

StartupCafe.ro: Și, pentru că ați suprasubscris runda, ați acceptat mai multe tichete?

Cornel Amariei: Am transformat-o într-un secondaries (vânzare de acțiuni n.r.). Practic, acum, ceea ce am putut să obținem și încă există, este deschisă, poate nu o mediatizăm atât de mult, oricine poate să intre pe SeedBlink și să cumpere sau să investească prin a cumpăra acțiuni de la acționari vechi, care poate au investit la începutul companiei și care acum fac un exit. Deci suntem pe piața de Secondaries via SeedBlink, am ridicat și de acolo o sumă importantă și este deschisă în orice moment.

Acces la dotLumen pentru nevăzătorii din România, prin program de stat

StartupCafe.ro: Ce faceți mai departe, sunteți în proces de certificare CE (certificare de conformitate pentru piața UE)?

Cornel Amariei: Acum, zilele astea, mintea mea acolo este. Avem teste ongoing (în desfășurare n.r.) în laboratoare certificate pentru produsul nostru. Varianta mai nouă a acestor produse pe care le am aici lângă mine este în certificare în laboratoare independente, am primit numai vești bune, deci ne așteptăm ca mâine toată această perioadă să fie gata. Odată ce este gata, practic noi am trecut toate testele, urmează toată documentația și rapoartele pe care le primim, lucru care durează un pic. Nu noi le scriem, le scriu laboratoarelele în cele mai multe cazuri și poate să dureze chiar și o lună în unele situații. Apoi, o să vedeți pe contul meu de LinkedIn o poză frumoasă, semnând acea CE Declaration of Conformity, prin care produsul este practic legal să fie vândut în Europa.

StartupCafe.ro: Și atunci veți putea intra pe piață…

Cornel Amariei: Da. Atunci vom putea să intrăm pe piață. Este foarte important și tot timpul am zis, noi, prin ceea ce facem, dorim să oferim (dispozitivele dotLumen - n.r.) persoanelor cu dizabilități vizuale, fie la un preț foarte redus, fie gratuit, pentru că lucrăm cu sisteme de rambursare-subvenționare. România are un astfel de sistem, care e în fazele finale de a putea fi accesat. Lucrăm puternic ca tehnologia noastră să fie în acest program și nevăzătorii sau slab-văzătorii din România să acceseze tehnologia noastră gratuit.

Eu vin dintr-o familie de persoane cu dizabilități, faptul că acum ajungem la asta, ca o tehnologie pe care noi am creat-, care știm cum poate să ajute, să impacteze viața, să devină chiar gratuită în România este absolut incredibil.

StartupCafe.ro: Este un program prin Casa Națională de Asigurări de Sănătate?

Cornel Amariei: E un program prin Autoritatea Națională a Persoanelor cu Dizabilități. Urmează și cu Casa Națională, e un proces un pic mai lung acolo, dar urmează și acolo. Prima variantă (a dispozitivului nr..) este o variantă consumer good (bun destinat consumatorilor -n.r.), dar urmează în curând și varianta de medical device (dispozitiv medical n.r.) și pentru varianta de medical device putem discuta cu CNAS.

„Hardware is hard”

StartupCafe.ro: Spune-ne despre procesul de fabricație și de stadiul în care sunteți cu ieșirea pe piață cu dispozitivul, dincolo de certificarea CE!

Cornel Amariei: În partea de fabricație, avem două variante, cum am spus: varianta de consumer și varianta de medical. Varianta de medical o să fie fabricată în exteriorul României, într-o fabrică certificată.

StartupCafe.ro: Unde?

Cornel Amariei: În afara României. În Europa, bineînțeles. Vreau ca noutatea și veste bună cu partenerii cu care lucrăm, care sunt niște oameni incredibili, pe care ne-am bucurat să-i cunoaștem acum doi ani, vreau să iasă de la noi un : Hei, uite cum arată relația noastră și ce chestii frumoase construiește!”. Și de asta n-am să zic din prima țara.

StartupCafe.ro: Dar este în Uniunea Europeană?

Cornel Amariei: În Uniunea Europeană. Este o țară pe care toți românii o apreciază foarte mult.

StartupCafe.ro: Unde ai lucrat tu (Germania n.r.) ?

Cornel Amariei: Poate am lucrat, poate n-am lucrat. O să afli, don’t worry (nu-ți face griji)! Toată lumea o să afle. Și partea de medical va fi fabricată acolo, pentru că, în general, noi nu vrem să fim o companie de producție. Foarte puține item-uri, foarte puține produse sunt făcute de logo-urile pe care le vedeți. Există companii care cu asta se ocupă, doar de fabricație, și cu ele lucrăm.

Noi, însă, o să facem o linie de asamblare proprie și am cumpărat deja echipamente și sunt și acelea în asamblare, pentru că, pe cât de complicat este să faci produsul, pe atât de complicat este să ai și o linie de asamblare și avem și asta în lucru, pentru niște cantități limitate, pentru niște cantități pe care noi le gândim doar pentru România. Deci s-ar putea să existe un număr important de oameni care să aibă nu doar o inovație românească, ci o inovație românească fabricată în România. Asta cel puțin pentru început. Însă visul nostru nu a fost niciodată să fim un producător și nu vrem să fim un producător, avem expertiza asta în cantități mici, pentru noi trebuie să testăm ceea ce facem și prototipăm foarte mult și vrem să extindem acea expertiză pentru a face un număr limitat de unități, probabil de nivelul sutelor, maxim, pentru piața din România. Ceea ce vrem să facem noi in-house, este pe partea de consumer.

Pe partea de medical, va fi outsourced (producție externalizată n.r.), pentru că managementul calității este mult mai dur. Am ști și noi (să fabricăm dispozitive medicale n.r.), dar nu e niciun avantaj competitiv să facem asta, când avem prieteni care fac asta de mult mai mult timp decât noi și ne pot ajuta.

StartupCafe.ro: Dar pe partea de consumer unde o să faceți fabricarea pe termen lung?

Cornel Amariei: Inițial, o să fie în România, inițial, la noi. Există și în România (fabrici n.r.) și avem și noi infrastructura să facem asta și deja cu echipamentele pe care le avem in house, în sediul nostru de la Cluj, astăzi, pe care ne chinuim pe unde să le punem, pentru că aparent nu avem o clădire gândită pentru asta și ușile sunt mai înguste decât ne așteptam, dar ăsta este un alt subiect… Noi o să avem capabilitatea să fabricăm un număr destul de bun (de produse n.r.). Dar acum trebuie să înțelegi foarte bine cuvântul „fabricat”. Nimeni nu mai fabrică, toată lumea asamblează, electronica vine gata fabricată, plasticele nu le fabricăm noi, sunt alte companii care fac asta. La final, e vorba de a pune vreo 40 de șuruburi și a pune totul împreună.

StartupCafe.ro: Dar voi faceți designul și furnizați toată tehnologia către fabricanți?

Cornel Amariei: Da, designul, totul se face la noi, în sediul nostru din Cluj și este incredibil să vezi zi de zi cum o tehnologie de genul acesta… Pentru mine, venind din companii internaționale, din R&D, bineînțeles că mă bucur, e o pasiune a mea să văd asta, dar este absolut incredibil în România să vezi cercetare. Toată lumea zice că face research & development, dar R-ul acela lipsește foarte mult în România. Ne bucurăm să putem să-l aducem înapoi.

StartupCafe.ro: Dar totuși ce v-a venit cu zona aceasta de hardware, pentru că, din câte am văzut pe scena de startup-uri de tehnologie, toată lumea fuge de hardware și investitorii de capital de risc finanțează mai degrabă software? Consideră că hardware-ul este mai greu.

Cornel Amariei: Hardware is hard. Hardware is hard and is hard for a few reasons (hardware-ul este greu și este greu din câteva motive n.r.). Odată, avem competențe foarte bune în România de a crea hardware, sunt oameni, în corporații de obicei în automotive, foarte buni pe a face electronică, mecanică. Nu ducem lipsă neapărat de oameni. Ducem lipsă, însă, de partea de a-l pune într-un produs, asta nu avem atât de mult la noi, însă noi am reușit să aducem aceste competențe, fie că le-am avut noi, fie că am găsit oameni care le au. Dar pe partea de investiții, e foarte normal să fugi de hardware, pentru că, într-adevăr, îți duce niște cicluri mult mai lungi, niște cicluri de market fit (în care produsul devine potrivit pentru piața vizată n.r.) mult mai lungi decât le ai pe partea de software.

Dar foarte important și cred că mulți uită de asta, nivelul de reglementare pe hardware este enorm, în timp ce pe software nu prea este. Și vedem povestea cu AI Act (regulamentul european de reglementare a inteligenței artificiale n.r.). Eu sunt probabil printre puținii oameni care nu au nicio problemă cu AI Act, mie chiar îmi place AI Act, pentru că, comparativ cu standardele și cu reglementările pe care noi trebuie să le respectăm, ca medical device și ca hardware, AI Act e aproape nimic.

Motivul pentru care lumea se panichează că brusc, într-o industrie - în care nu aveai niciun standard, aveai foarte puțină legislație - a apărut o legislație, care este foarte OK: Se poate mai bine, orice legislație se poate mai bine, dar este OK, este acceptabilă. Însă, dacă comparăm cu nivelul de la hardware, pot să dau un singur exemplu: ca un consumer good, să faci un produs electronic în care să ai și niște software, pe partea de hardware trebuie să ai 1600-1700 de requirement-uri (cerințe - n.r.), cerute de standardele armonizate ale legislației europene. Pe software o să ai zero. Asta e diferența. Și îmi dau seama de ce, ca un investitor de venture capital, ai sta departe de hardware - pentru că este greu să găsești oamenii care au fpcut hardware, care au trecut printr-un proces cu minimum 1.600 de requirements și știu să aibă grijă de acea calitate și de toate lucrurile astea.

StartupCafe.ro: Dar mai este vreun startup pornit din România, pe hardware, atât de avansat?

Cornel Amariei: Da, bineînțeles. Sunt companii, dar puține, suntem puțini.

StartupCafe.ro: Uite, de exemplu, a fost Vector Watch, dar nu mai este, a fost vândută către Fitbit, care la rândul său a fost cumpărat de Google.

Cornel Amariei: A fost cumpărat și povesteam cu Andrei Pitiș (fondator Vector Watch n.r.), și îi este dor de experiența cu hardware, pentru că este unică. De exemplu, noi, acum, în cea mai nouă rundă de investiții, care a fost condusă de Catalyst Romania, care a investit și în Adapta Robotics (companie din București n.r.), care este un alt startup de hardware și mă bucură să fim într-un portofoliu comun cu încă un startup de hardware și să vedem cum văd ei diferit față de cum vedem noi. Suntem puțini, competențe pe hardware există foarte multe în România, și-n Europa există, dar problema asta cu a investi în hardware nu este doar în România. În România sunt foarte puține startup-uri de hardware. La nivel internațional, hardware este un pic mai… Dar dacă ne uităm la cele mai valoroase companii din lume, Apple, Tesla, SpaceX, puține sunt cele care fac doar software. Software enabled hardware (hardware propulsat cu software n.r.).

Personal, aș fi vrut să nu facem hardware, dacă puteam să nu facem hardware. Dacă exista ceva pe care noi puteam să-l programăm, am fi făcut-o, dar nu a existat, așa că a trebuit să-l construim. Noi am investit puternic în infrastructura de prototipare și am construit ceea ce numim The One Million Euro Lab. Am investit aproape 1 milion de euro în a construi un laborator de prototipare în care dacă ai o idee luni, până duminică poți să o ai prototipată. Și asta ne va salva enorm de mult timp, enorm! Pentru că au fost perioade în care am stat și 3 luni să așteptăm după cineva să ne prototipeze o placă electronică, de exemplu, lucru pe care acum pot să-l fac peste noapte.

„Un Bentley și un câine-ghid sunt la același preț. Scopul nostru este să fim de măcar 20 de ori mai ieftini”

StartupCafe.ro: Când vor putea nevăzătorii români să obțină produsele voastre dotLumen?

Cornel Amariei: În România, în momentul în care sistemul de rambursare este pregătit, noi suntem acolo.

StartupCafe.ro: Deci de statul român depinde acum?

Cornel Amariei: Depinde de stat. Noi ne facem treaba astfel încât în luna aprilie să avem CE marking-ul.

StartupCafe.ro: Deci deja din luna mai, produsele dotLumen vor putea fi introduse pe piață?

Cornel Amariei: Da. Legal vorbind, de la finalul acestei luni ar trebui deja să poată să fie (introduse pe piață n.r.).

StartupCafe.ro: Cât costă un dispozitiv dotLumen dacă nu ar fi subvenționat, finanțat din programele destinate persoanelor cu dizabilități?

Cornel Amariei: Dacă nu ar fi finanțat sub nicio formă, prețul s-ar apropia de 10.000 de euro, în zona aceea. E foarte importantă o comparație astăzi: anul trecut s-au cheltuit 500 de milioane euro pe a antrena doar 2.000 de câini-ghid, care sunt cea mai performantă sursă de mobilitate pentru nevăzători. Un pic de matematică și rezultă că un Bentley și un câine-ghid sunt la același preț. Scopul nostru este să fim de măcar 20 de ori mai ieftini.

StartupCafe.ro: Deci practic, să ai un câine-ghid cât de costă?

Cornel Amariei: În funcție de țară, începând de la antrenament, de la 20.000-30.000 de euro, mergând către 80.000-90.000, dar dacă ne uităm la toate costurile conexe care se întâmplă într-o școală de dresaj canin pentru câinii-ghid și care sunt bugetele lor și cât produc, vorbim de 200.000 de euro pe un câine-ghid.

„Lucrurile se schimbă într-un ritm pe care cel puțin eu, în 30 de ani, nu l-am mai văzut”

StartupCafe.ro: Te-am văzut pe Linkedin cu niște brevedete americane, pentru proprietatea intelectuală dotLumen.

Cornel Amariei: Da. Avem patru sau cinci brevete emise în Statele Unite. În poză erau trei, nu le găsim pe celelalte, le-am pus pe undeva (glumește - n.r.). Da, tocmai am primit un brevet nou în America, în urmă cu vreo două săptămâni. Dar brevetele astea sunt internaționale, se întâmplă doar ca sistemul american de proprietate intelectuală să se miște un pic mai rapid și să-ți aprobe brevetul mai repede. Dar aceleași brevete le avem și în Europa și undeva pe la 70 de țări, chiar mai multe. Și ne așteptăm să iasă și în celelalte țări. Știu că o parte din țări ne-au trimis confirmările, dacă nu mă-nșel avem deja patentul pentru Arabia Saudită, o piață foarte importantă, și Uniunea Europeană va fi și ea în curând.

StartupCafe.ro: Acum, cu ce se întâmplă în SUA, cu Administrația Trump, credeți că vă va fi mai greu sau mai ușor, mai ales că este acest război comercial cu tarifele la importuri?

Cornel Amariei: Noi ajutăm oamenii. Ceea ce noi facem ajută oameni și nu ne uităm din ce țară sunt acei oameni. Va fi mai greu, va fi mai ușor, astăzi nu știu să spun, focusul nostru este pe Europa, noi suntem o companie din România, o companie din Uniunea Europeană. Focusul nostru astăzi este Uniunea Europeană. Lucrurile pe care le facem în SUA, sunt cunoscute, o parte, de la un premiu pe care l-am câștigat din partea Pentagonului, Armata Americană ne-a premiat, avem o relație cu Armata Americană, dar focusul nostru este Uniunea Europeană. Cu timpul, bineînțeles, vrem să ajutăm oameni peste tot în lume. Astăzi este Uniunea Europeană.

StartupCafe.ro: Da, dar ai văzut că și în Europa și în România există această ascensiune a populismului și a izolationismului. Cum vezi evoluțiile acestea din ultimele luni, am început anul trecut și continuă și anul acesta, cu alegerile prezidențiale?

Cornel Amariei: Bineînțeles că există un pic de îngrijorare, pe toate părțile ca antreprenor, nu strict pe ce facem noi, ci ca antreprenor există o urmă de îngrijorare. Lucrurile se schimbă poate la un ritm pe care cel puțin eu, în cei 30 de ani câți am, nu l-am mai văzut. Și bineînțeles că există schimbare, există întrebări, există frici, există temeri, există lucrurile acestea, însă întotdeauna în schimbare există și oportunitate. Dar acum, sincer să fiu, nu știu în ce direcție o să meargă lumea, dar un lucru știu sigur: sunt o grămadă de oameni pe care putem să-i ajutăm și acolo o să fie focusul nostru.

StartupCafe.ro: Mulțumesc, Cornel și mult succes în contonuare cu dotLumen.

Cornel Amariei: Să fie, mulțumesc.