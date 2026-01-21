Startup-ul ucrainean Preply a ajuns „unicorn”, în urma unei finanțări de 150 milioane dolari

Startup-ul ucrainean Preply, care a dezvoltat o platformă unde studenții pot căuta tutori care să le ofere cursuri online de limbi străine, a atras o nouă finanțare de 150 milioane dolari, în urma căreia a ajuns la valoarea de 1,2 miliarde dolari, atingând stadiul de „unicorn”.

Runda de finanțare tip Seria D este condusă de WestCap, firmă de investiții cu active gestionate de peste 6 miliarde dolari, printre care se numără și Airbnb, platforma de tichete americană StubHub și Klarna. Goldman Sachs International a acționat ca agent unic de plasare în tranzacție, potrivit unui comunicat.

Astfel, Preply a atins stadiul de „unicorn”, adică un startup de tehnologie care a ajuns la o valoare estimată de cel puțin 1 miliard de dolari, în urma investițiilor primite înainte de listarea pe bursă.

Noua rundă aduce finanțarea totală a startup-ului de origine ucraineană la 299 milioane dolari până în prezent. De la ultima rundă de finanțare din anul 2022 și până acum, Preply spune că și-a triplat numărul de tutori disponibili și și-a extins oferta prin adăugarea a peste 40 de limbi noi pe platformă.

Startup-ul Preply a fost fondat în anul 2012 de Kirill Bigai, Sergey Lukyanov și Dmytro Voloshyn, de origine din Kiev. Cei trei au construit o afacere care funcționează ca un marketplace între cursanți și tutori care predau limbi străine. Firma a fost fondată în SUA, dar echipa inițială și produsul au fost create în Kiev, așa cum este explicat pe site-ul oficial.

Astăzi, platforma conectează peste 100.000 de tutori cu elevi și cursanți din 180 de țări, facilitând lecții individuale în peste 90 de limbi. În același timp, platforma oferă servicii B2B pentru mai bine de 100 de companii la nivel global, are peste 700 de angajați și birouri în New York, Londra, Kiev și Barcelona. Preply este susținut de o combinație unică de instruire condusă de oameni, împreună cu suita sa de meditații co-pilot susținută de inteligență artificială.