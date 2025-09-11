Platforma Klarna a ajuns la o valoare de aproape 20 miliarde dolari la debutul pe Bursa de la New York. Acum 4 ani, spunea că valora 45 miliarde dolari

Platforma suedeză Klarna, care operează și în România cu serviciul său de cumpărături cu plăți amânate (BNPL), s-a listat pe Bursa de la New York și a ajuns la o valoare de piață de aproape 20 de miliarde de dolari în prima zi de tranzacționare. Asta după ce în anul 2021 compania s-a lăudat că a fost evaluată la 45,6 miliarde de dolari, în urma unei investiții private.

La oferta sa publică inițială (IPO), de marți, 9 septembrie 2025, Klarna a obținut 1,37 miliarde de dolari pentru investitorii săi privați, care investiseră până atunci, potrivit CNBC. Acțiunile s-au vândut la prețul de 40 de dolari, peste intervalul său anunțat, de 35-37 de dolari. Astfel, cel mai mult au câștigat investitorii care u investit de timpuriu, pe când Klarna era un startup. Fondul de investiții american Sequoia, cel mai mare acționar al Klarna, este principalul câștigător. De asemenea, fondurile Silver Lake și BlackRock, precum și miliardarul olandez Anders Holch Povlsen, se numără printre marii câștigători ai IPO-ului Klarna, potrivit TechCrunch.

Pe Bursa de la New York fintech-ul suedez a debutat în forță, cu 52 de dolari pe acțiune, după care prețul s-a mai domolit, închizând 45 de dolari și 82 de cenți, ziua de tranzacționare de miercuri. Astfel, Klarna a ajuns la un vârf de 19,65 miliarde dolari, ca valoare de piață, după cum a remarcat Reuters.

Cât mai deține din companie fondatorul principal al Klarna

Klarna a fost fondată, în anul 2005, la Stockholm, de 3 tineri antreprenori: Sebastian Siemiatkowski, Niklas Adalberth și Victor Jacobsson.

CEO-ul Klarna, Sebastian Siemiatkowski, mai deține 7% din firmă, dar nu a vândut nicio acțiune la IPO, potrivit Reuters.

La debutul pe cea mai mare bursă de valori din lume, CEO-ul Klarna a declarat:

„Când am lansat Klarna, în 2005, era doar o idee nebunească — eu, Niklas și Victor, bâjbâind, încercând să facem cumpărăturile și plățile mai simple pentru oameni. Am fost respinși din toate părțile, am fost luați în râs de nenumărate ori. Dar am continuat. Și știți de ce suntem aici astăzi? Datorită vouă. Fiecare linie de cod pe care ați scris-o, fiecare client pe care l-ați ajutat, fiecare noapte pierdută, fiecare idee îndrăzneață pentru care ați luptat — toate au dus la asta.

A te lista pe Bursa de la New York e uriaș. Nu este doar un reper; este o declarație. Este dovada că un grup de visători încăpățânați din Stockholm pot să înfrunte lumea — și să câștige. Dar acesta nu este linia de sosire. Este combustibil. Combustibil pentru a continua să schimbăm regulile jocului, să inovăm și să facem viața mai ușoară pentru milioane de oameni. Și știu că putem, pentru că am văzut de ce sunteți capabili.

Mă gândesc des la primele zile — cum abia ne descurcam, cum am pariat totul pe această viziune. Dar apoi mă uit la noi acum: mii de oameni străluciți din toată lumea, o companie care a schimbat modul în care oamenii fac cumpărături și plătesc, și o echipă care nu dă înapoi în fața unei provocări. Voi ați făcut Klarna ceea ce este. Ați luat acel spirit de startup îndrăzneț și l-ați transformat în ceva de neoprit”

Klarna s-a lăudat cu o evaluare de 45 miliarde dolari, în 2021

Valoarea la care a ajuns Klarna pe Bursa de la New York este însă mult sub evaluarea cu care fintech-ul suedez s-a lăudat în anul 2021, în urma unei runde de investiții private. Atunci, când pandemia COVID a mutat pe internet mare parte din comerț, Klarna a obținut o investiție de 639 de milioane de dolari, de la SoftBank, Adit Ventures, Honeycomb Asset Management și WestCap Group.

În urma rundei de investiții din 2021, Klarna a anunțat că valoarea companiei a fost estimată la 45,6 miliarde de dolari, proclamandu-se „cel mai valoros fintech privat din Europa și al doilea din lume”. Dar un an mai târziu, în iulie 2022, Klarna a anunțat că valoarea sa a fost estimată de investitori la 6,7 miliarde de dolari, în urma unei runde de finanțare de 800 de milioane de dolari, pe care a condus-o fondul Sequoia.

Înainte de IPO, compania fusese evaluată la 11 miliarde de dolari, în urma ultimei runde private de investiții, iar pentru IPO a țintit o evaluare de 15 miliarde de dolari. Iată că la debutul Klarna la tranzacționarea pe bursă, investitorii au fost mai optimiști, ridicând valoarea companiei cu aproape o treime.

În 20 de ani, înainte de IPO, compania reușise să strângă finanțări de 4,2 miliarde de dolari de la investitori.

Începând din iunie 2023, Klarna, un exponent al curentului BNPL - buy now, pay later (cumperi acum, plătești mai târziu), a intrat în România cu serviciul de cumpărături cu plata în rate fără dobândă, „Pay in 3”, și aplicația mobilă de shopping.