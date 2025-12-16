Platforma Airbnb, amendată cu 64 milioane EUR în Spania. Localnicii îi învinovățesc pe turiști pentru creșterea prețurilor locuințelor

Airbnb, serviciul de călătorii folosit și în România, a primit o amendă de 64 milioane EUR în Spania pentru că a avut reclame cu proprietăți care nu erau licențiate pentru turism, potrivit Reuters.

Ministerul Drepturilor Consumatorilor din Spania a anunțat amenda, care este de 6 ori mai mare decât profitul obținut de platformă din listările ilegale și este a doua cea mai mare impusă de minister pentru încălcarea drepturilor consumatorilor, conform spuselor instituției.

Guvernul spaniol încearcă să limiteze cazările turistice facilitate de platforme ca Airbnb și Booking.com deoarece localnicii se plâng de turiști, pe care îi învinovățesc pentru creșterea prețurilor locuințelor. De aceea, anumite proprietăți din orașe turistice sunt interzise pentru a fi date spre închiriere pe termen scurt.

Legislația privind cazările și închirierile pe termen scurt s-a schimbat în Spania în luna iulie a acestui an. Atunci, Airbnb a retras 65.000 de anunțuri pe care ministerul le-a considerat că încalcă regulile sale.

„Există mii de familii care trăiesc la limită din cauza locuințelor, în timp ce câteva se îmbogățesc cu modele de afaceri care îi alungă pe oameni din casele lor”, a declarat ministrul spaniol al drepturilor consumatorilor, Pablo Bustinduy, într-un comunicat.

Amenda înseamnă că Airbnb trebuie să retragă reclamele care promovează proprietăți neautorizate. Deși ministerul a spus că amenda nu poate fi contestată, Airbnb a declarat că vrea să o conteste în instanță, conform BBC.

Nu este singura țară care a impus astfel de măsuri, mai multe locații la nivel global introducând legi noi pentru cazările de tip Airbnb, cum ar fi Barcelona, New York, Berlin, Paris și chiar San Francisco, locul unde s-a fondat compania.

