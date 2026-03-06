Bitcoin revine peste 70.000 $ după tensiunile din Orientul Mijlociu. Ce spun analiștii despre piața crypto la începutul primăverii

Piețele criptomonedelor intră în primăvară într-un climat de incertitudine, influențate de tensiunile geopolitice și de semnalele mixte din economie, arată ultimul raport Binance, transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.

Bitcoin a scăzut brusc până la aproximativ 63.000 de dolari în weekend, pe fondul escaladării conflictelor din Orientul Mijlociu, dar și-a revenit rapid și a trecut din nou de pragul de 70.000 de dolari.

În același timp, sentimentul investitorilor rămâne la un nivel foarte scăzut, indicatorii de piață indicând „frică extremă”, în timp ce instituțiile încep să revină timid în piață prin ETF-urile spot Bitcoin, arată o analiză publicată de platforma de tranzacționare Binance.

Bitcoin reacționează la tensiunile geopolitice

Escaladarea bruscă a tensiunilor din Orientul Mijlociu, în weekendul trecut, a generat volatilitate pe piețele globale. Bitcoin a scăzut rapid până la aproximativ 63.000 de dolari, însă recuperarea a venit la fel de rapid, criptomoneda revenind peste nivelul de 70.000 de dolari.

Un tipar similar s-a observat și în cazul altor active riscante: o reacție inițială puternică, urmată de o recuperare rapidă și apoi de o perioadă de stagnare.

Investitorii par să adopte o strategie defensivă: reduc expunerea la risc, își protejează portofoliile și așteaptă evoluțiile geopolitice înainte de a lua decizii majore.

În ciuda tensiunilor, piețele par să trateze situația drept un eveniment punctual. Inclusiv indicele bursier S&P 500 a înregistrat o creștere ușoară luni, de aproximativ 0,04%.

Relația dintre Bitcoin și petrol rămâne imprevizibilă

În mod normal, creșterea bruscă a prețului petrolului – de obicei cauzată de conflicte geopolitice – poate încetini economia globală și poate afecta activele riscante, inclusiv criptomonedele.

Datele istorice arată însă o relație mai complexă între petrol și Bitcoin.

Analiza perioadei 2019 – prezent indică faptul că în zilele cu creșteri extreme ale prețului petrolului, Bitcoin a avut adesea tendința să crească și el, fiind perceput ca un posibil instrument de protecție împotriva inflației.

În schimb, atunci când prețul petrolului scade puternic – semnalând o posibilă slăbire a economiei globale – Bitcoin tinde să scadă la rândul său, pe fondul reducerii apetitului pentru risc.

Cu alte cuvinte, corelația dintre cele două active depinde de interpretarea piețelor: dacă mișcarea petrolului este percepută ca un factor inflaționist sau ca un semnal de încetinire economică.

Piața crypto începe primăvara cu „frică extremă”

La începutul lunii martie, sentimentul investitorilor rămâne scăzut. Indicele „Fear & Greed” pentru criptomonede a rămas în zona „Extreme Fear” pe parcursul întregii luni februarie.

Această situație indică o participare mai redusă a investitorilor de retail, o activitate mai mică pe rețelele sociale și fluxuri de capital mai reduse către piața crypto.

Totuși, istoric, astfel de perioade au coincis adesea cu momente de intrare atractive pentru investitori, deoarece mulți dintre participanții mai speculativi au părăsit deja piața.

ETF-urile Bitcoin atrag din nou capital

Un posibil semnal de stabilizare vine din zona ETF-urilor spot Bitcoin.

Acestea au înregistrat un flux net de intrări de aproximativ 787 de milioane de dolari, primul flux săptămânal pozitiv de la mijlocul lunii ianuarie.

În ultimele șase săptămâni, ieșirile din ETF-uri au exercitat presiune asupra prețului și sentimentului din piață.

Deși o singură săptămână pozitivă nu confirmă încă o schimbare clară de trend, aceasta ar putea indica faptul că vânzările instituționale se apropie de final, iar o parte dintre investitori încep să revină în piață.

Tokenizarea activelor reale câștigă teren

Un alt trend care continuă să se dezvolte este tokenizarea activelor reale (RWA – Real World Assets), precum obligațiuni sau mărfuri, reprezentate pe blockchain.

Tot mai multe platforme de tranzacționare oferă acces la astfel de instrumente, iar platformele DeFi încep să joace un rol important în descoperirea prețurilor pentru mărfuri.

De exemplu, platforma descentralizată Hyperliquid a devenit o sursă de referință pentru cotațiile petrolului în weekend sau în timpul nopții, când bursele tradiționale sunt închise.

În timpul recentei escaladări a tensiunilor din Orientul Mijlociu, publicația Bloomberg a citat chiar prețuri provenite de pe această platformă, ceea ce evidențiază avantajul major al infrastructurii blockchain: funcționarea continuă, 24 de ore din 24.







































