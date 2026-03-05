Un startup de tehnologii pentru apărare, lansat de ucraineni, a ajuns „unicorn”, în urma unei investiții de 50 milioane dolari

Startup-ul de tehnologii pentru apărare UFORCE, fondat la Londra de antreprenori ucraineni, a atras o finanțare de 50 milioane de dolari, la o evaluare de peste 1 miliard de dolari, devenind astfel primul „unicorn” de tehnologie de apărare lansat de fondatori din Ucrainei, scrie resiliencemedia.co.

Compania, care dezvoltă sisteme terestre, maritime și aeriene, a anunțat că runda de investiții marchează o etapă majoră atât pentru ecosistemul startup-urilor ucrainene, cât și pentru sectorul european de defense tech.

Companie deja profitabilă

UFORCE susține că este deja profitabilă, datorită contractelor pentru echipamente furnizate forțelor armate ucrainene. Startup-ul spune că are comenzi de sute de milioane de dolari și că în 2025 a înregistrat o creștere de 450%.

„Ucraina nu s-a adaptat doar la războiul modern, ci l-a reinventat”, a declarat Oleg Rogynskyy, cofondator și CEO al companiei. Potrivit acestuia, UFORCE a construit sisteme „testate în luptă”, care pot fi furnizate și altor state aliate ce se confruntă cu amenințări similare.

Investitori internaționali în rundă

Runda de finanțare este condusă de mai multe fonduri de capital de risc din domeniul tehnologiei și securității, printre care: Lakestar, Shield Capital, Ballistic Ventures.

Potrivit informațiilor apărute în industrie, la investiție ar mai participa și alți investitori, precum D3, Expeditions, fondul lituanian de deep-tech Iron Wolf și Oedipus, fondul lui Charles Eberly.

„Ceea ce vedem în Ucraina este viitorul războiului: mai eficient, mai rapid și mai ieftin de dezvoltat”, a declarat Klaus Hommels, fondatorul Lakestar. „UFORCE reprezintă modul în care capacitatea tehnologică se adaptează pentru partenerii și aliații democratici”.

Tehnologii testate pe câmpul de luptă

Startup-ul produce mai multe tipuri de tehnologii militare, printre care: drone de atac Nemesis, sisteme anti-drone, robotică de luptă, software de management al câmpului de luptă, nave de suprafață fără echipaj MAGURA.

Compania susține că navele sale MAGURA au lovit peste 12 nave de război rusești și ar fi devenit primele sisteme fără echipaj care au doborât elicoptere și avioane de vânătoare pilotate.

UFORCE a dezvoltat și sisteme anti-drone capabile să blocheze dronele Shahed fabricate în Iran, utilizate frecvent de forțele rusești în conflictul din Ucraina.

Producție în mai multe țări europene

Pentru a reduce riscurile asociate operării într-o zonă de război, compania produce și se aprovizionează din 15 locații din șase țări europene aliate. În prezent, UFORCE are peste 1.000 de ingineri, dezvoltatori și operatori.

Noua finanțare va fi folosită pentru extinderea capacităților de producție și dezvoltarea operațiunilor în afara Ucrainei.

Legături puternice cu sectorul tech și guvernamental

UFORCE a fost fondată de o echipă cu conexiuni importante în tehnologie și politică.

CEO-ul Oleg Rogynskyy este și fondatorul companiei de software People.ai, iar cofondatorul startup-ului este Oleksii Honcharuk, fost prim-ministru al Ucrainei, care ocupă în prezent funcția de președinte al companiei.

În consiliul de administrație al startup-ului se află și Ben Wallace, fost ministru al Apărării din Marea Britanie.

Un nou val de startup-uri de apărare din Ucraina

UFORCE nu este singura companie din sectorul defense tech care se dezvoltă în Ucraina. Alte startup-uri precum Frontline Robotics, Airlogix sau Odd Systems profită de experiența tehnologică acumulată în contextul conflictului și de baza largă de ingineri din țară.

Tot mai multe fonduri de capital de risc specializate în tehnologie militară caută oportunități de investiții în regiune, iar experții din industrie cred că UFORCE ar putea fi doar primul unicorn dintr-un val de startup-uri ucrainene din domeniul apărării.

























