Sequoia, cu românca Luciana Lixandru în echipă, a lansat noi fonduri startup, de 950 de milioane de dolari: „Abia aștept să întâlnesc antreprenori care folosesc Europa ca hub de produs și inginerie”

Legendara firmă de investiții americană Sequoia Capital, cu românca Luciana Lixandru în echipa de conducere pentru Europa, care a finanțat și compania româno-americană UiPath, a lansat acum noi fonduri de investiții, în valoare totală de 950 de milioane de dolari, pentru startup-uri de tehnologie din toată lumea, inclusiv de pe piața europeană.

Cele două noi fonduri Sequoia sunt:

Seed Fund VI – 200 de milioane de dolari pentru investiții în startup-uri aflate în stadiu incipient de dezvoltare. În general, investițiile seed au o valoare de la câteva sute de mii de dolari până la milioane de dolari.

– 200 de milioane de dolari pentru investiții în startup-uri aflate în stadiu incipient de dezvoltare. În general, investițiile seed au o valoare de la câteva sute de mii de dolari până la milioane de dolari. Venture Fund XIX – 750 de milioane de dolari pentru investiții de serie A în startup-uri de tehnologie. În general, investițiile de serie A au valori de la câteva milioane de dolari până la zeci de milioane de dolari.

„Abia aștept să întâlnesc antreprenori care folosesc Europa ca hub de produs și inginerie. Bazinul de fondatori de startup-uri din Europa nu a fost niciodată mai puternic. Un nou val de antreprenori cu experiență și foști membri ai unor companii emergente de succes vin cu un discernământ câștigat prin muncă, un simț rafinat al produsului și reflexe formate în drumul de la zero la nivel global”, a declarat Luciana Lixandru, partener în cadrul biroului de la Londra al Sequoia Capital.

Colegul ei din biroul de la Londra, George Robson, a menționat, ca domenii de interes, pe lângă inteligența artificială: fintech, crypto, tehnologii pentru domeniul asigurărilor (insurtech) și pentru domeniul sănătății (healthtech).

„Văd un potențial imens în furnizarea de soluții de active digitale către instituții financiare reglementate. Criptomonedele au stat la periferia serviciilor financiare pentru o lungă perioadă, dar noile reglementări din SUA și Europa înseamnă că instituțiile financiare pot începe să cumpere aceste produse și să le vândă clienților lor. Astăzi, există o mare discrepanță între expertiza care există de mult timp în domeniul crypto și tipul de expertiză care există în rândul marilor bănci. Căutăm startup-uri care ajută la reducerea acestui decalaj.

În plus, majoritatea datelor medicale nu sunt utilizate în prezent pentru a stabili cu exactitate prețurile produselor. De exemplu, în Marea Britanie avem date electronice longitudinale încă din anii ’80, dar foarte puține dintre acestea sunt utilizate pentru a stabili prețuri la medicamente, asigurări de viață etc. Suntem entuziasmați de echipele care vor aborda aceste probleme”, a spus Robson.

Ca profil, Sequoia caută antreprenori care ies din tipare, deciși să construiască firme cu impact generațional.

„Cu inteligența artificială care conduce o schimbare de platformă la fel de mare ca internetul, se vor construi companii generaționale. Căutăm vizionarii care le vor construi”, spune firma americană de investiții.

„Astăzi, fondatorii se confruntă cu o oportunitate unică într-o generație, deoarece inteligența artificială este pregătită să reimagineze fiecare industrie. Ne aflăm în pragul unei schimbări fundamentale de platformă, la fel de transformatoare ca ascensiunea internetului. Ca în orice superciclu tehnologic, vor exista atât euforie, cât și momente de dezamăgire, dar când ne vom uita înapoi peste treizeci de ani, vor fi create companii generaționale care vor schimba lumea noastră în moduri de neimaginat”, mai arată investitorii din Silicon Valley.

Fondul de investiții american Sequoia Capital este considerat „bunicul” investițiilor de venture capital din Silicon Valley. Este cunoscut în primul rând pentru investiția de 150.000 de dolari acordată în anul 1978 unui mic startup de calculatoare personale, deschis cu doi ani înainte: Apple. În 1999, un startup „de un an” a primit o investiție de 25 de milioane de dolari, condusă de Sequoia: Google. Între timp, atât Apple, cât și Google au depășit valoarea de 3.000 de miliarde de dolari capitalizare bursieră. YouTube, Oracle și WhatsApp au primit și ele finanțări de la legendarul fond de investiții american.

Sequoia a investit și în companii de tehnologie cu fondatori din Europa: UiPath (România), Stripe (Irlanda), Eleven Labs (Polonia), Klarna (Suedia).

Citește și:

Fondul american Sequoia investește și mai mult în Europa, cu Luciana Lixandru la conducere. 3 domenii menționate

