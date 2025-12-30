Fonduri UE 2026: Start la ajutoarele AFIR de 151,3 milioane EUR pentru fermierii din România, în ianuarie. Ghidul oficial, perioada de aplicare și pragurile intermediare

Fermierii din România vor începe în ianuarie 2026 sesiunea de depunere online a proiectelor pentru a obține ajutoare AFIR în valoare totală de 151,3 milioane EUR, prin intervenția DR-16 Investiții în sectorul legume și/ sau cartofi, finanțată din fonduri europene.

Sesiunea de depunere a cererilor de finanțare DR-16 se desfășoară, pe site-ul AFIR, în perioada 19 ianuarie 2026, ora 9:00 – 20 martie 2026, ora 16:00, a anunțat, marți, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. Am mai scris pe StartupCafe despre această finanțare, dar acum s-a anunțat sesiunea oficială.

PRAGURILE MINIME de selecție ale proiectelor sunt de 40 de puncte pentru legume (ferme individuale) și pentru forme asociative – sector legume și 30 de puncte pentru cartof.

PRAGURILE DE CALITATE lunare sunt următoarele:

Pentru componenta nr. I - legume (ferme individuale)

68 de puncte (19.01 – 18.02.2026)

40 de puncte (19.02 – 20.03.2026)

Pentru componenta nr. II - cartof

50 de puncte (19.01 – 18.02.2026)

30 de puncte (19.02– 20.03.2026)

Pentru componenta nr. III - forme asociative – sector legume

68 de puncte (19.01 – 18.02.2026)

40 de puncte (19.02 – 20.03.2026)

Alocarea financiară stabilită pentru această sesiune este de 151.383.529 euro, împărțită astfel:

70.383.529 euro pentru sectorul legume (ferme individuale),

51.000.000 euro pentru sectorul cultura cartofului,

30.000.000 euro pentru sectorul forme asociative – sector legume.

Valoarea grantului AFIR poate ajunge la 2 milioane EUR/proiect

Valoarea sprijinului acordat în cadrul acestei noi linii de finanțare este de până la 2.000.000 euro/ proiect.

Finanțarea se limitează la maximum 300.000 euro/ proiect pentru achiziția de utilaje și echipamente agricole pentru alte culturi decât cea a cartofului.

De asemenea, pentru achiziția utilajelor pentru cartofi, fermele individuale pot beneficia de până la 700.000 de euro/ proiect.

Formele asociative beneficiază de 700.000 euro/ proiect pentru simpla achiziție a utilajelor agricole, indiferent de tipul de cultură.

Intensitatea sprijinului public nerambursabil este de maximum 65%, raportat la costurile eligibile ale proiectului. Asta înseamnă că fermierii trebuie să participe și ei cu 35% din valoarea costurilor eligibile plus toate costurile neeligibile din proiect.

Fermierii și formele asociative pot obține finanțare nerambursabilă prin DR-16 pentru o serie de investiții eligibile, dintre care amintim:

înființarea și dezvoltarea exploatațiilor de legume și cartofi,

investiții în spații protejate și dotarea tehnică a fermelor cu utilaje agricole, remorci și semiremorci tehnologice (specializate pentru activitatea agricolă) specifice legumiculturii și cartofilor,

precum și a unităților de procesare la nivelul fermei, inclusiv dotările aferente – doar ca o componentă secundară a proiectului.

De asemenea, sunt eligibile costurile ce vizează înființarea și dezvoltarea unităților de condiționare sau de depozitare, achiziția de echipamente și sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor meteorologice nefavorabile, precum și alte echipamente de diminuare a efectelor acestor fenomene, înființarea şi modernizarea echipamentelor pentru irigații în fermă, inclusiv facilități de stocare a apei la nivel de fermă – doar ca o componentă secundară a proiectului.

Toate tipurile de cheltuieli eligibile prin intervenția DR-16 sunt detaliate în Ghidul solicitantului.

Resurse utile: