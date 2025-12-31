Banca Transilvania a ajuns la peste 8 milioane de carduri

Banca Transilvania a depășit borna de 8 milioane de carduri în portofoliu, iar 70% dintre acestea sunt inclusiv digitale, înrolate în aplicația BT Pay.

BT este liderul pieței de carduri din România, atât pe partea de emitere, cât și pe cea de acceptare, datorită infrastructurii solide și a strategiei orientate spre inovație. Gama extinsă de soluții este destinată atât utilizatorilor de carduri, cât și comercianților - POS fizic și POS App, servicii de e-commerce, optiunea de plată Pay with BT Pay etc. - consolidând poziția Băncii Transilvania ca principal facilitator al tranzacțiilor electronice din țară.

Banca a marcat, de asemenea, următoarele realizări, în 2025:

Peste 650.000 de carduri în valută, în euro și dolari, în portofoliu;

Peste 550.000 de carduri virtuale emise direct în BT Pay, în portofoliu;

Peste 200.000 de carduri BT Visa UNTOLD, virtuale și fizice, în portofoliu. Lansat în luna iulie 2025, cardul fizic BT Visa UNTOLD este primul din România și printre primele din lume cu tehnologie OLED, datorită căreia acesta luminează la fiecare plată contactless.

Emiterea a 60.000 de carduri virtuale McLaren F1 Team Mastercard Debit (în lei) și McLaren F1 Team Mastercard Debit Gold (în euro). Sunt primele carduri din lume emise în parteneriat cu Echipa McLaren Formula 1 și au fost lansate în luna iulie 2025.

Plățile și transferurile de bani realizate cu cardurile BT Visa Untold și McLaren F1 Team Mastercard Debit prin intermediul BT Pay sunt însoțite de un efect sonor special în aplicație, inovație care transformă plățile obișnuite în experiențe unice.

Star, cel mai mare program de loialitate din România destinat clienților cu carduri de cumpărături, a ajuns la 40.000 de locații partenere. Prin intermediul acestuia, banca oferă clienților care utilizează cardurile Star puncte de loialitate, respectiv posibilitatea de a face cumpărături în rate fără dobândă.

Opțiunea de plată Pay with BT Pay este disponibilă acum pe 30.000 de site-uri.

Lansarea BT Pay Italia pentru românii cu rezidența în Italia și pentru italieni, aplicație care înseamnă IBAN italian, card digital și transferuri instant.

Atingerea, în noiembrie 2025, a unui nou record privind volumul tranzacțiilor efectuate prin ecosistemul său de plăți, cu carduri, prin intermediul aplicațiilor, la POS-uri și bancomate: 11 milioane de tranzacții într-o singură zi, cu ocazia Black Friday.

„A fost un an excelent din punctul de vedere al activității de carduri a Băncii Transilvania , în care ne-am consolidat poziția de lider al pieței atât pe segmentul de emitere, cât și pe cel de acceptare. 2025 a însemnat premiere și inovații în ecosistemul nostru de plăți construit în jurul cardurilor – produse, soluții și funcționalități noi, precum și dezvoltarea de parteneriate strategice de impact. Mulțumim partenerilor, clienților și echipelor care au contribuit la aceste rezultate. 2026 se arată un an cel puțin la fel de dinamic, cu planuri ambițioase prin care banca va continua să contribuie la digitalizarea populației și a mediului de afaceri. Vom investi în tehnologii noi și vom susține evoluția plăților digitale din România, așa încât să devină tot mai simple, integrate și mai accesibile" – declară Oana Ilaș, Director General Adjunct Retail Banking, Banca Transilvania.

BT Pay a devenit în 2025 singura aplicație prin care clienții persoane fizice pot face banking cu Banca Transilvania, după un amplu proces de simplificare a experienței digitale a clienților, derulat pe parcursl anului.

Ecosistemul Băncii Transilvana oferă acces la banking de oriunde în lume și cuprinde carduri, aplicații (pentru mobil și web) și soluții digitale, la care se adaugă infrastructura națională, cu peste 177.000 de POS-uri și peste 2.000 de bancomate și aparate pentru self-banking.

Articol susținut de Banca Transilvania