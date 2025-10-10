Skip to content

Fondul american Sequoia investește și mai mult în Europa, cu Luciana Lixandru la conducere. 3 domenii menționate

luciana lixandru
Luciana Lixandru Sursă: Sequoia

Legendarul fond de investiții american Sequoia Capital, cunoscut pentru susținerea acordată Apple, Google, Oracle și altor coloși tech pe când erau mici startup-uri, intenționează să-și sporească și mai mult investițiile în Europa, cu românca Luciana Lixandru la conducerea biroului său european. 

Sequoia și-a deschis biroul european în anul 2020, la Londra, și a adus-o la conducerea acestuia pe buzoianca Luciana Lixandru, care activa atunci la un alt mare fond de investiții, Accel. 

Prezentă acum la conferința publicației britanice Sifted.eu, la Londra, Luciana Lixandru a vorbit despre planurile Sequoia Capital de a-și spori investițiile în startup-urile europene de tehnologie. 

Ea a enumerat ca domenii de interes: 

  • Inteligență artificială
  • Robotică
  • Fintech și mai ales stablecoins (criptomonede stabile, cu valoare fixată fie în funcție de o monedă convențională, fie în funcție de o altă criptomonedă). 

Potrivit Sifted.eu, șefa Sequoia pe Europa a remarcat publicitatea exagerată pentru domeniul inteligenței artificiale, în condițiile în care startup-urile AI își supraestimează valoarea, dar în final nu reușesc să obțină finanțări de la investitori, la evaluările pe care antreprenorii le pretind. 

Practic, startup-urile AI vor să obțină bani mulți de la investitori, cedând, în schimb, pachete mici de acțiuni. 

Luciana Lixandru consideră, însă, că Europa excelează în privința startup-urilor de robotică, datorită tradiției industriale și tinerilor talentați care se formează la universități tehnice, ca TUM de la Munchen sau  ETH Zurich. 

Pentru a-și susține activitatea de investiții în Europa, biroul Sequoia de la Londra intenționează să facă angajări. În prezent, echipa europeană a fondului de investiții este formată din 4 parteneri: Luciana Lixandru, George Robson (ex-Revolut), Julien Bek (ex-Accel) și Anas Biad (ex-Silver Lake).

Iată un interviu recent cu Luciana Lixandru:

